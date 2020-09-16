أسماء الفائزين في"إعادة انتخابات الشيوخ"|الوطنية: 2 مليون مواطن أدلوا بأصواتهم

خلال مؤتمر صحفي اليوم لإعلان نتائج جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ في ١٤ محافظة على ٢٦ مقعدا انتخابيا. أعلن المستشار لاشين إبراهيم ؛ رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات؛ نائب رئيس محكمة النقض؛





وأكد لاشين إبراهيم؛ أن إجمالي عدد المواطنين المقيدين في الـ ١٤ محافظة بلغ ٢٨ مليونا و٢١٧ ألفا و٨٨٠ ناخبا؛ شارك منهم ٢ مليون و ٨٨٤ ألفا و٧٥٧ ناخبا.

وجاءت الأصوات الصحيحة ٢ مليون ٤٥١ ألفا و٧٠٤ بنسبة ٨٤.٩٪؛ والباطلة ٤٣٣ ألفا و٥٣ ناخبا بنسبة ١٥.٠١٪.









الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين الفائزين على النظام الفردى بـ الشيوخ





أعلن لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن نتيجة التصويت فى كل المحافظات التى تجرى فيها انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين فى محافظات الإعادة 20 مليونا و217 ألفا و880 ناخبا.





وأضاف «إبراهيم» أن عدد الناخبين الحاضرين 2 مليون و884 ألفا و757، بنسبة مشاركة 10.22%، موضحا أن عدد الأصوات الصحيحة 2 مليون و551 ألفا و704 أصوات، بنسبة 84.09%. وتابع أن عدد الأصوات الباطلة 433 ألفا و53 صوتا، بنسبة 15.01%، وتم إعتماد فوز كل من المترشحين على النظام الفردى.





كما أعلن لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أسماء المرشحين الفائزين على النظام الفردى بانتخابات مجلس الشيوخ 2020.





وقال «إبراهيم» إنه تم اعتماد فوز كل من المترشحين على النظام الفردى بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 ، وهم : محافظة القليوبية أبو سريع إمام عفيفى ، محافظة المنوفية هشام على أحمد على .





وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم اعتماد فوز المرشحين فى محافظة كفر الشيخ اشرف ممدوح شعبان ، على العجوانى ، ومحافظ الجيزة عمرو ابراهيم محمد على .





وأشار إلى أن محافظة بنى سويف فاز فيها نبيل حميده عبد الخالق ثروت ، ومحافظة أسيوط محمد عبد المنعم زين ، عادل محمد حجازي ، مصطفى محمود . وتابع أن محافظة سوهاج فاز فيها محمود عبد الرحيم ، احمد فوزى محمود أحمد ، محافظة قنا محمد كمال ، أبو النجاة ، عبد الفتاح حسن ، الأقصر محمد عبدالعليم ، محمد إبراهيم .





وأكد أن محافظة دمياط أحمد عبد الشافى ، محافظة بورسعيد عاطف محمد حسنين ، ومحافظة الإسماعيلية رمضان محمد على غنيم .





لاشين إبراهيم: عاشت مصر بلد آمنة من كل سوء وتحية لوزارة الدفاع والعدل.





وجه المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، التحية إلى وزارة الدفاع والعدل والصحة والتنمية المحلية وكافة الجهات المعنية بالدولة على انجاح انتخابات الشيوخ.





وأضاف لاشين إبراهيم :" لم يكن ممكنا لنا اتخاذ كل الإجراءات غير المسبوقة إلا بجهد مخلص وعمل جماعي دؤوب متواصل من أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للانتخابات".





وتابع لاشين ابراهيم:"عاشت مصر بلد آمنة مطمئنة من كل سوء ومكروه".





المحرزي أبرزهم.. الوطنية للانتخابات تعلن أسماء الفائزين في جولة إعادة الشيوخ بقنا.. فيديو

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، إنه تم إعلان أسماء المرشحين الفائزين فى انتخابات مجلس الشيوخ فى دور الإعادة.

وأضاف المستشار لاشين إبراهيم خلال مؤتمر صحفي اليوم لإعلان نتائج جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ، ان النواب الذين نجحوا فى محافظة قنا هم النائب محمد كمال موسى والنائب أبوالنجا محمود عثمان المحرزي والنائب عبد الفتاح دنقل.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه فى نهاية إجراءات الانتخابات لمجلس الشيوخ بجولتيها الاولى والثانية يكون قد جري انتخاب عدد 200 عضو هم كامل أعضاء المجلس المنتخبين، نصفهم بنظام القائمة والنصف الاخر بالنظام الفردي.

وشكر المستشار لاشين إبراهيم شعب مصر على مشاركتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ لاختيار النواب الذين سوف يمثلونهم فى مجلس الشيوخ، والشكر موصول للسادة المستشارين وضباط الشرطة على جهودهم فى تأمين الانتخابات.





الوطنية للانتخابات تعلن أسماء الفائزين فى جولة إعادة الشيوخ





قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم إعلان أسماء المرشحين الفائزين فى انتخابات مجلس الشيوخ فى دور الإعادة.





وأضاف المستشار لاشين إبراهيم ان النواب الذين نجحوا فى محافظة قنا هم النائب محمد كمال موسي والنائب ابوالنجا محمود عثمان المحرزي والنائب عبدالفتاح دنقل.





وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه فى نهاية إجراءات الانتخابات لمجلس الشيوخ بجولتيها الاولى والثانية يكون قد جري انتخاب عدد 200 عضو هم كامل أعضاء المجلس المنتخبين، نصفهم بنظام القائمة والنصف الاخر بالنظام الفردي.





وشكر المستشار لاشين إبراهيم شعب مصر على مشاركتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ لاختيار النواب الذين سوف يمثلونهم فى مجلس الشيوخ، والشكر موصول للسادة المستشارين وضباط الشرطة على جهودهم فى تأمين الانتخابات.





كورونا لن توقفنا عن الحياة ..لاشين إبراهيم: انتخابات الشيوخ جرت بصورة مشرفة لمصر





قال المستشار لاشين ابراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه في عام 2014 رسخ الدستور قواعد المشاركة السياسية والقيم الديمقراطية وفعل الحق في المشاركات السياسية المختلفة، ووفقا لتعديلات 2019 تم اقرار فتح الغرفة الثانية لمجلس التشريع وهو مجلس الشيوخ.





وتابع المستشار لاشين ابراهيم،، ان الدولة وفقت في إنهاء الجولة الثانية وانتخابات مجلس الشيوخ في ظل أزمة تفشي جائحة كورونا في العالم كله، وان هذا هو قدر مصر ودور شعبها الوفي الذي يفي دائما بعهده مع وطنه.





وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ان الشعب المصري يأبى ان يوقفه الوباء عن الحياة، لافتا الى ان اجهزة الدولة والجهات المعنية قامت بترتيب الانتخابات وخرجت بالصورة التي تصدرت المشاهد والقنوات والشوارع وكانت صورة مشرفة جدا.





وذكر أنه الجولة الأولى للانتخابات انتهت بنتيجتها، وعقبتها جولة ثانية في 14 دائرة للمقاعد المخصصة للفردي، وأجريت الجولة الثانية خارج مصر بومي الاحد والاثنين الموافقين 6 و 7 سبتمبر، وداخل مصر على مدار يومي الثلاثاء والاربعاء الموافقين 8 و9 من الشهر ذاته