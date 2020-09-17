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فن

مسلسل أنت اطرق بابي الحلقة 10 تتصدر جوجل

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 08:42 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
تصدرت الحلقة العاشرة من مسلسل "انت اطرق بابي"، مؤشرات بحث "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية.

تدور أحداث المسلسل حول "ايدا" التي تعلق كل آمالها في الحياة بتعليمها، تواجه "سيركان بولات" الذي يقطع منحتها إلى خارج البلد ويتسبب ببقائها خريجة ثانوية فحسب.

وسيركان يعرض على ايدا إرجاع منحتها لها في حال تظاهرت بخطوبتها له لمدة شهرين، في البداية ترفض ايدا عرض هذا الرجل الذي تكرهه، ولكنها تضطر للقبول عندما تتغير ظروفها.

بينما يتظاهر سيركان وايدا بأنهما مخطوبان، يدخلان في علاقة شغوفة وصعبة تنسيهما كل ما يعرفان عن الصواب.

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