السودان يعلق على مشاركته في مراسم توقيع اتفاقات السلام مع إسرائيل

أكد السفير السوداني لدى الولايات المتحدة نور الدين ساتي، أن وجود السودان في حفل توقيع اتفاقات السلام في البيت الأبيض بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، دليل على العلاقات القوية مع الدول المشاركة في هذا الحدث.





وأضاف ساتي في تصريحات لشبكة " سكاي نيوز عربية"، أن بلاده تسعى لتحقيق السلام والعادل والشامل للجميع، مشيرا إلى أن هذا السلام في مصلحة المنطقة.





ولفت إلى أن الخرطوم تسعى لعلاقات طبيعية مع محيطها الإقليمي ولإعادة مسار علاقاتها مع دول العالم.





وأكد أن بلاده تعمل لإعادتها إلى المجتمع الدولي، و إزالة المعوقات التي تحول دون رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.



