174 مرشحا لمجلس النواب في أول أيام فتح باب الترشيح بالشرقية

أنهت اللجنة المختصة بتلقى طلبات الراغبين فى خوض إنتخابات مجلس النواب، بمحكمة الزقازيق الإبتدائية،عملها خلال ،اليوم الأول، وتلقت أوراق 174 مرشحا عن مختلف الدوائر الانتخابية بالشرقية.





ومن جانبها فقد إستقبلت محكمة الزقازيق الإبتدائية، برئاسة المستشار أسامة شمردل ، صباح اليوم، أوراق المرشحين لمجلس النواب.

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وتم تخصيص قاعتين لاستقبال المرشحين عن المقاعد الفردية والقائمة،وبوابة خارجية مخصصة لدخول المرشحين لمنع التزاحم وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

كان محيط محكمة الزقازيق الإبتدائية ،شهد زحاما كثيفا من جانب المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، في أول أيام تلقي أوراق المرشحين في انتخابات مجلس النواب.





فيما كثفت قوات الأمن تواجدها في محيط المحكمة، وفرضت كردونا أمنيا وأغلقت عددا من الشوارع المؤدية للمحكمة.

كما قامت قوات الأمن بمديرية أمن الشرقية برئاسة اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، بعمل مدخل وتمت مراعاة أساليب التباعد الاجتماعي بين المرشحين.