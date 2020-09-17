زحام شديد من المرشحين في انتخابات مجلس النواب بالشرقية.. وتواجد أمني مكثف.. شاهد



شهد محيط محكمة الزقازيق الابتدائية ، منذ قليل، زحاما كثيفا من جانب المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، في أول أيام تلقي أوراق المرشحين في انتخابات مجلس النواب.









فيما كثفت قوات الأمن تواجدها في محيط المحكمة، وفرضت كردونا أمنيا وأغلقت عددا من الشوارع المؤدية للمحكمة.













كما قامت قوات الأمن بمديرية أمن الشرقية برئاسة اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، بعمل مدخل وتمت مراعاة أساليب التباعد الاجتماعي بين المرشحين.









اقرأ أي ضا:









على جانب آخر، حرصت محكمة الزقازيق الابتدائية على مراعاة أعمال التطهير والتعقيم واستخدام أساليب الوقاية خلال استقبال أوراق المرشحين لخوض سباق الانتخابات البرلمانية.











وأكد مصدر بمديرية الصحة بالشرقية أنه تم إجراء الكشف الطبي علي قرابة 208 مرشحين لخوض سباق الانتخابات البرلمانية.



