استجابة لـ «صدى البلد».. التضامن توفر «علاج مائي وكراسي كهربائية وشقة» للمصابات بضمور عضلات في الشرقية.. صور

في استجابة سريعة لما تم نشره عبر موقع "صدي البلد" حول مُناشدة أسرة 4 شقيقات مصابات بضمور عضلات وقيام شقيقهم برعايتهن بقرية السلامون التابعة لمركز ومدينة ههيا بمحافظة الشرقية وحاجتهم إلي علاج مائي بالقاهرة.





حيث أكد محمد كمال الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أنه تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فور علمهم بحالة الأسرة والتى تتكون من الأم وأربع بنات مصابات بمرض ضمور في العضلات .





وجّه وكيل الوزارة على الفور بعمل بحث لهن من مؤسسة التكافل الاجتماعى وتم صرف شيك باسم البنات مساعدة دفعة واحدة .





كما قام وكيل الوزارة بتسليمهن أربع كراسى متحركة من مديرية التضامن الاجتماعى وتم التواصل مع الحالة مرة ثانية وصرف مبلغ دفعة واحدة من جمعية الهلال الأحمر .

كما وفرت وزيرة التضامن أربع كراسى متحركة كهربائية للبنات وقامت المديرية بمخاطبة وزير الإسكان لتوفير شقة لهن وسيتم شراء فرش الشقة عن طريق الوزارة وعمل علاج طبيعى مائي عن طريق الوزارة بمركز تأهيل بالقاهرة.





كان أحمد نور ابن قرية السلامون التابعة لمركز ومدينة ههيا بمحافظة الشرقية قد بدأ حديثه لموقع "صدي البلد" وأكد أنه لديه 4 شقيقات "تهاني" و"نوره" و"صفاء" و"ابتسام" وجميعهن مصابات بمرض ضمور العضلات ولا يستطيعن الحركة أو قضاء أبسط الأشياء اليومية مثل تناول الطعام او النوم دون مساعدة أحد.





واستكمل "أحمد" قائلاً إنه منذ الصغر وهو يرعاهن ولا يريد أي شيء من أحد سوى مساعدته في الوصول إلى العلاج المائي، خاصة أنه في حالة عدم المتابعة تحدث مضاعفات للحالات ويحدث تيبس وتشوه في العظام وغيرها من المضاعفات الأخرى.





وأشار "أحمد" إلى أنه بحث عن العلاج لشقيقاته وتبين أنه متواجد في بعض من مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات العسكرية في القاهرة ،ولكن لابد من الحصول على الموافقات وفي تلك الحالة لابد من توافر سكن بالقرب من المستشفى نظرًا لصعوبة نقلهن والتكلفة المالية الكبيرة.





وناشد "أحمد" رجال الأعمال والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بضرورة تبني الحالات الأربعة لشقيقاته وتقدم يد العون له ولهم والموافقة على علاجهن في المستشفيات العسكرية أو المدنية .





من جانبهم فقد ناشدت الفتيات الأربعة المجتمع المدني والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورجال الأعمال وغيرهم بسرعة التدخل من أجل إنقاذ حياتهم من الضياع وحتي لا تتدهور صحتهم أكثر من ذلك خاصة أن شقيقتهن الكبرى "ابتسام" أصيبت بمشاكل في الجهاز التنفسي وتم وضعها علي جهاز التنفس الصناعي.



