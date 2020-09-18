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أخبار العالم

موجة كورونا شديدة.. إسرائيل تسجل 176933 إصابة وتبدأ الإغلاق التام

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:00 ص
إسرائيل تسجل 176933
إسرائيل تسجل 176933 إصابة وتبدأ الإغلاق التام
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سمر صالح
أفادت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم، الجمعة، بأنه تم تسجيل 5238 إصابة جديدة بفيروس كورونا، تم اكتشافها بعد إجراء 56,986 فحصا لفيروس كورونا.

ووفقا لمعطيات الوزارة، فإن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس منذ بدء انتشاره بلغ 176,933 إصابة، تعافى منها 129,394 شخصا. ويوجد حاليا 46,370 مصابا مصابا نشطا، بينهم 577 مريضا في حالة خطيرة، و153 مريضا موصولا بأجهزة تنفس اصطناعي، فيما حصيلة الوفيات 1169 وفاة.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، مساء أمس، إنّه "لا مفرّ" من تشديد الإغلاق الذي سيبدأ عند الثانية من بعد ظهر اليوم.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، صباح اليوم، إنه من المقرر أن يتم من الساعة الثانية من بعد ظهر الجمعة، البدء بفرض إغلاق صحي شامل على جميع أنحاء إسرائيل، يستمر لمدة ثلاثة أسابيع في مسعى لحصر وباء فيروس كورونا .

وأضافت أنه سيُحظر على المجمعات التجارية والمطاعم وأماكن الترفيه والفنادق وبرك السباحة وغرق اللياقة البدنية فتح أبوابها. وأشارت إلى أنه تقرر مع ذلك السماح بفتح أماكن العمل طبقا لقيود الشارة البنفسجية ولكن دون استقبال الجمهور.

كما تمت المصادقة على توسيع المسافة التي يسمح فيها للمواطنين بالابتعاد عن مكان سكناهم خلال فترة الاغلاق من خمسمئة الى ألف متر.

وتابعت، "كما يشمل الاغلاق تعطيل جهاز التعليم ما عدا التعليم الخاص. ومن المقرر ان تناقش لجنة التعليم البرلمانية يوم الأربعاء المقبل أنظمة جديدة تسمح باستثناء رياض الأطفال ومؤسسات التعليم للأولاد حتى سن السادسة من هذا الاغلاق".


وفي ذات السياق، نوّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إمكانية تشديد الاغلاق الصحي الشامل الذي سيفرض على جميع إسرائيل بهدف حصر الوباء.

وخلال مؤتمر صحفي عقده نتنياهو الليلة الماضية أوضح الأسباب التي حدت بحكومته الى فرض هذا الاغلاق، ملمحًا بهذا الخصوص الى ان دولا أخرى ستضطر هي الاخرى الى اللجوء الى اتخاذ هذه الخطوة.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت في آخر إحصائية لها مساء أمس عن تسجيل 5,904 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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