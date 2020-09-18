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مرأة

بعد طلب ياسمين عبد العزيز الطلاق بسبب الكبدة النية.. اعرف ماذا يحدث للجسم عند تناولها؟

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:31 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
أثار الفنان أحمد العوضي جدلا واسعا على مواقع التواصل الأجتماعي بعد ما ظهر مساء أمس ضيفا مع الإعلامية منى الشاذلي في  برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، وإدلي ببعض التصريحات المثيرة للجدل.

كشف أحمد العوضى خلال اللقاء أنه يفضل تناول الكبدة النيئة وعندما أكتشفت زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز هذا الأمر قالت له " انت بتاكل دم.. انت هطلقني."

تعتبر الكبدة من الأعضاء الأكثر تغذية على الإطلاق، وذلك لأنها غنية جدًا بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية، مثل الحديد و B12 وفيتامين A والنحاس، ومع ذلك يحتوي جزء 100 جرام من كبد البقر على أكثر من ستة أضعاف المدخول الغذائي الموصى به (RDI) من فيتامين أ ، و 7 أضعاف RDI من النحاس.

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على الرغم من أن الكبدة تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية ، إلا أنه لا ينبغي تناولها نيئة فتصبح في هذه الحالة مضرة للجسم.

وفي هذا السياق قالت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغدية، أن يجب تجنب تناول الكبدة النية أو التي لم تطهى جيدًا، لأن هناك أنواع عديدة من الفيروسات والبكتيريا والكثير من الديدان التي تنتقل عن طريق اللحم النيء، أو الذي لم يطبخ جيدًا وتموت هذه الجراثيم بالطبخ.

ومن جانب أخر حذرت الدكتورة البيطرية سماح نوح من تناول الكبدة النيئة وذلك بسبب وجود الفاشيولا وهي دودة الكبد التي تصيب الحيوان وتصيب الانسان إذا اكل الكبد نيئة  وتعيش الدودة الكاملة البالغة في القنوات المرارية للكبد وتسـبب تليفه وتسير مع الدم وتصل إلى اي عضو من الأعضاء الحيوية بالجسم مثل الرئتين أو الطحال أو الكليتين ، وقد تصل إلى المخ أو القلب وأحيانا إلى العضلات وتسبب أوراما وآلاما شديدة بهذه الأماكن ولكنها تظل تسبب مرض خطير اسمه مرض الهالزون.

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