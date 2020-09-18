بعد تصدرها الترند.. 15 صورة تكشف عن إطلالات ياسمين عبد العزيز

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية و ذلك بعد ما ظهر زوجها الفنان أحمد عوضي ضيفا مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي".





تعد ياسمين عبد العزيز من النجمات اللاتي أثارت جدلال واسعا خلال الفترة الماضية على الرغم من ظهورها النادر على مواقع التواصل الأجتماعي والبرامج التلفزيونية.





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ولكن تتميز الفنانة ياسمين عبد العزيز بأنها تميل إلي البساطة و عدم المبالغة في اختيار الإطلالات والأزياء التي تظهر بها في مختلف المناسبات، حيث تقوم بأقتناء قطع الملابس التي المتناسقة معها والتي تبرز رشاقتها.





وتتنوع إطلالات ياسمين عبد العزيز بين الكاجوال والفساتين العصرية التي تزيد من جاذبيتها، ولم تبالغ في ارتداء المجوهرات و قطع الإكسسوارت مما يمنحها إطلالة عملية.



