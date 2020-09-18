بعد كشف العوضي سبب طلبها الطلاق.. الجمهور يطارد ياسمين عبد العزيز

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما كشف أحمد العوضي سبب طلبها الطلاق منه.

حل الفنان أحمد العوضي، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي "، وذلك للحديث عن تفاصيل زواجه من الفنانة ياسمين عبد العزيز، وكواليس مشاركته في مسلسل الأختيار.

حل الفنان أحمد العوضي، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي "، وذلك للحديث عن تفاصيل زواجه من الفنانة ياسمين عبد العزيز، وكواليس مشاركته في مسلسل الأختيار.

قال العوضي: "البداية ترشحت لمسلسل لآخر نفس مع ياسمين عبد العزيز وكان نفسي اشتغل معاها.. وفي أول مرة قابلتها حطت يدها على كتفي، وقالتي كلمة ورديت عليها ودبحت لها القطة".





وتابع قائلًا: "في يوم روحت البروفا ودخلت لقيت المخرج قاعد ودخلت ياسمين عبد العزيز وسلمت عليها وقالت له معيش نسخة من السيناريو، وفضلت أتكلم معاها كتير ولاقيتها ضحكت يعني قلبها مال وبدأت العلاقة بيننا ".





كما أضاف أحمد العوضي، :" علاقة ارتباطي بـ ياسمين طبيعية وبدات بتعارف ثم إعجاب وقرار ارتباط وزواج "، مضيفا:" علاقتي بـ ياسمين عبد العزيز زي أي اتنين، ولم نعلن في البداية على الارتباط لأنني لم أضمن استمرار العلاقة .. زعلنا واتخانقنا وسبنا بعض ورجعنا تاني لبعض ومحدش يعرف أي حاجة ، واحنا متجوزين من قبل الإعلان عن الزواج، وكنا متزوجين قبل حتى انتشار صور عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز ".



