أحمد العوضي: ياسمين عبد العزيز كانت عايزة تتطلق بسبب كبدة نية وهي أكبر مني بـ 6 سنوات .. وأحلى تكريم ليا لما الرئيس قال «الله المستعان»

حل الفنان أحمد العوضي ، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي "، وذلك للحديث عن تفاصيل زواجه من الفنانة ياسمين عبد العزيز، وكواليس مشاركته في مسلسل الأختيار.





كشف الفنان أحمد العوضي، كواليس دوره في مسلسل الأختيار وتجسيد شخصية الإرهابى هشام عشماوي قائلا:" لم أفكر ووافقت على الفور على فرصة تجسيد شخصية الإرهابى هشام عشماوي في مسلسل الأختيار".





وأضاف أحمد العوضي في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة " سي بي سي"، :" اللي قلبه خفيف رزقه ضعيف وكان من الصعب رفض تجسيد شخصية الإرهابى هشام عشماوي ".





وتابع أحمد العوضي:" تجسيد شخصية الإرهابى هشام عشماوي كانت تحتاج إلى تحضير كبير"، مضيفا:" مسلسل الأختيار ضخم ووافقت على المشاركة في المسلسل قبل تصويره بـ 6 أشهر "، مضفا:" كان لازم الناس تكرهني في شخصية الإرهابى هشام عشماوي".





وقال الفنان أحمد العوضي، إنه كان من الضروري تجسيد شخصية الإرهابي هشام عشماوي بشكل واقعي، موضحا أنه تعرف على السمات الشخصية لـ عشماوي.





وأضاف أحمد العوضي": "تعاملت مع الضباط الذين خدموا مع الإرهابي عشماوي للتعرف على شخصيته، و كنت أسمع تسجيلات هشام عشماوي للتعرف على نبرة صوته وطريقة حديثه ".





وأردف أحمد العوضي: "بعد المسلسل الناس بقت تتصور معايا في الشارع وتطلب مني تكشيرة مسلسل الاختيار".





وعلق أحمد العوضي، على قول الرئيس السيسي لجملة « الله المستعان» التي كان يرددها كثيرا في مسلسل الاختيار ،: "شرف كبير ليا أن الرئيس السيسي تابع مسلسل الاختيار".





وأضاف أحمد العوضي: "أحلى تكريم ليا لما الرئيس السيسي قال مصطلح «الله المستعان» ".





وأكمل أحمد العوضي: "كل مشاهد الإرهابي هشام عشماوي كانت صعبة ومشهد الإعدام كان في غاية الصعوبة لأنه كان مع النجم الكبير احمد السقا "، مضيفا:" كان حلم من أحلامي التمثيل أمام أحمد السقا".





وقال الفنان أحمد العوضي، إن هناك مميزات وعيوبا للسوشيال ميديا، ولا يجب أن تكون وسائل التشهير الاجتماعي.





وأضاف أحمد العوضي ،: أنا مش بتخانق ولكن ممكن اتخانق لحد" وأكمل:" الناس تتنمر على أي حد بشكل كبير على السوشيال ميديا وهذا أمر خاطئ".

وتابع أحمد العوضي: "الكلمة حاجة كبيرة جدا ويجب أن نتوخى الحذر عند الحديث على أي شخص على مواقع التواصل الاجتماعي".





ولفت أحمد العوضي: "أفتخر أنني من منطقة شعبية وتعلمت الأصول، واتعلمت أن لما يكون واحد عنده جرح في وشه متبصش عليه ".





كما تحدث الفنان أحمد العوضي، تفاصيل زواجه من الفنانة ياسمين عبد العزيز، قائلا:" في البداية ترشحت لمسلسل لآخر نفس مع ياسمين عبد العزيز وكان نفسي اشتغل معاها".





وتابع أحمد العوضي :" في أول مرة قابلتها حطت يدها على كتفي، وقالتي كلمة ورديت عليها ودبحت لها القطة".





وأكمل احمد العوضي:" في يوم روحت البروفا ودخلت لقيت المخرج قاعد ودخلت ياسمين عبد العزيز وسلمت عليها وقالت له معيش نسخة من السيناريو، و فضلت أتكلم معاها كتير ولاقيتها ضحكت يعني قلبها مال وبدأت العلاقة بيننا ".





وقال أحمد العوضي، :" علاقة ارتباطي بـ ياسمين طبيعية وبدات بتعارف ثم إعجاب وقرار ارتباط وزواج "، مضيفا:" علاقتي بـ ياسمين عبد العزيز زي أي اتنين، ولم نعلن في البداية على الارتباط لأنني لم أضمن استمرار العلاقة".





وأكمل احمد العوضي:" زعلنا واتخانقنا وسبنا بعض ورجعنا تاني لبعض ومحدش يعرف أي حاجة ، و احنا متجوزين من قبل الإعلان عن الزواج، وكنا متزوجين قبل حتى انتشار صور عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز ".





وكشف الفنان أحمد العوضي، عن فارق العمر بينه وبين زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز ،: "ياسمين عبد العزيز أكبر مني بـ 6 سنوات، وهناك شائعات وأخبار كاذبة بأن ياسمين أكبر مني بـ 12 سنة".





وتابع أحمد العوضي: "أنا مكمل مع ياسمين عبد العزيز لأننا بنحب بعضنا البعض، ولم نرغب في الإعلان عن الارتباط في البداية خوفا من عدم استمرار العلاقة".





وأوضح أحمد العوضي، :" ياسمين كانت تزور والدي في المنزل وكان فيه أباجورة وقلت لها الأباجورة دي اسمها «دولت»وكنت بهزر وقامت كسرتها ".





وتابع أحمد العوضي :" كنت باكل حمام بالعظم بتاعه وياسمين شافت المنظر ده واستغربت ودخلنا في خناقة بسبب الحمام "، مضيفا:" أنا بحب أكل الكبدة نية ياسمين شافتني باكل الكبدة نية وقالت لي «جيلي ده ولا ايه» وقلت لها دي كبدة نية، وقالت لي « انت بتاكل دم.. انت هطلقني»".





وفاجأت الفنانة ياسمين عبد العزيز، زوجها الفنان أحمد العوضي على الهواء بسؤال، وقرأ الفنان أحمد العوضي، السؤال، وجاء كالتالي: «قول بصراحة إيه أكتر حاجة بتحبها فيا واكتر حاجة مش بتحبها فيا واكتر حاجة بتضايقك مني؟".





ورد أحمد العوضي: "اكتر حاجة بحبها في ياسمين إنها حنونة وطيبة وجدعة وواقفة في ظهر ومفيش حاجة مش بحبها فيكي"، وتابع:" اكتر حاجة بتضايقني من ياسمين الاستمرار في أي خناقة لفترة طويلة".





وشارك الفنان أحمد العوضي، في فقرة التعرف على ماهية الأشياء في الصندوق والتي أعدتها الإعلامية منى الشاذلي.





وقال أحمد العوضي، :" انا مبخافش وايه اللي هيحصل يعني"، وردت منى الشاذلي قائلة:" ممكن تكون الأشياء دي جماد او حيوان".





وتسبب تعامل أحمد العوضي التلقائي مع طائر البومة المتواجدة داخل الصندوق في صراخ منى الشاذلي.



