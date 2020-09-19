«الأباكس».. أول آلة حاسبة في تاريخ البشرية ابتكرها الفراعنة

في كتاب بعنوان "من أسرار الفراعنة"، يسلط الكاتب حسن سعد الله الضوء على ابتكارات في مجالات مختلفة سبق فيها أجدادنا المصريون القدماء العالم بأكمله بآلاف السنين؛ وأحد هذه الابتكارات، والذي يمكن القول إنه يعد مفاجأة بالنسبة للكثيرين، هو ابتكار الآلة الحاسبة.





وفي أحد فصول الكتاب تحت عنوان "أول آلة حاسبة في التاريخ.. فرعونية"، أكد الكاتب أن الفراعنة كانوا أول من فكر في ميكنة العمليات الحسابية، واخترعوا أول آلة حاسبة في تاريخ البشرية وهي آلة "الأباكس" الحاسبة، ووصف هذا الابتكار بكونه معجزة من معجزات المصريين القدماء.









ويصف الكاتب تركيب آلة "الأباكس" قائلًا إنها تتكون من إطار مستطيل الشكل بحيث يمكن حمله ويُثبت بهذا الإطار عدة أسلاك، يوجد على كل سلك سبع خرزات.. اثنتان على جانب واحد من العارضة، وخمس من الجهة الأخرى؛ وتمثل الخرزات من ناحية اليمين الآحاد، والسلك الثاني إلى اليسار يمثل العشرات يليه المئات.





وأكد الكاتب أن آلة "الأباكس" تعد أول محاولة لميكنة العمليات الحسابية فكر فيها الفراعنة منذ آلاف السنين.







