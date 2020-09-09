«دبلة الخطوبة» و«يخمس».. 10 مصطلحات عامية دارجة يرجع أصلها إلى زمن الفراعنة

تأثرت اللهجة العامية المصرية على مر العصور بلغات متعددة مثل التركية والفارسية والإيطالية والإسبانية واليونانية والهندية والقبطية وغيرها، بالطبع إلى جانب اللغة المصرية القديمة بشكل خاص، ويتجلى ذلك في عدد لا حصر له من الأمثال الشعبية والتعبيرات الدارجة التي نستخدمها في حياتنا اليومية، فمثلًا هناك كلمات ذات أصل فارسي مثل "تازة" أو "طازج" بمعنى جديد أو حديث، وكلمة "خواجة" من "خوجا" ومعناها سيد، و"داية" ومعناها حاضنة أو قابلة.





ومن الكلمات المأخوذة من التركية هناك كلمات مثل "تنبل" بمعنى كسلان و"ترزي" من "درزي" بمعني خياط و"زلابية" من "زلوبية"؛ أما الكلمات المأخوذة من الإيطالية فمنها "سردين" نسبة إلى جزيرة "سردينيا" في إيطاليا وفيها اخترعوا حفظه في علب تحت الزيت.





ومن أمثلة الكلمات العامية الدارجة التي يرجع أصلها إلى اللغة القبطية "فوطة" و"يفرفر" بمعنى يسقط؛ وهناك أيضًا كلمة مثل "أساطير" فهي مأخوذة من كلمة "إسطوريا" في اللغة اليونانية ومعناها أخبار تاريخية ثم استُخدمت فيما بعد لتدل على الخرافات، وفقًا لما ورد في الجزء الأول من كتاب "أصل الألفاظ العامية من اللغة المصرية القديمة" للكاتب "سامح مقار".









أما بالنسبة إلى الكلمات والتعبيرات العامية الشائعة التي تأثرت في الأصل باللغة المصرية القديمة أو الهيروغليفية، والتي على الأرجح يستخدمها كثيرون دون معرفة أن أصلها التاريخي يرجع إلى زمن الفراعنة، فسوف نسلط الضوء على مجموعة منها فيما يلي:





1. تابوت الميت: ورد في الجزء الثاني من الكتاب المشار إليه أعلاه أن لفظ "تابوت" هو لفظ قديم جدًا، وهو مأخوذ من أصل هيروغليفي "تبت"، وفي اللغة القبطية أشير إليه باسم "تابا" أو "تايبي"، كما أخذته اليونانية عن الهيروغليفية في لفظ "توبوس" بمعنى "تابوت أو محل".





2. حجر: أصل لفظ "الحجر" هو من اللغة الهيروغليفية "حجل"، وقد استُبدل حرف اللام بالراء مع تطور اللغة.





3. دبلة (دبلة الخطوبة): كلمة "دبلة" أصلها هيروغليفي، فهي كلمة مصرية قديمة من "دبن" بمعنى "حلقة"، وقد تحولت في اللغة القبطية إلى "دبلال" بمعنى "دبلة" وسقطت اللام مع الزمن لسهولة النطق؛ أما لفظ "الخطوبة" فهو بدوره هيروغليفي والغريب أنه من اللفظ الهيروغليفي "غدب" بمعنى "يقتل"، وأخذته اللغة القبطية ليصبح "خوتب" بنفس المعنى ثم تحول في العربية إلى "خطب"، ومن هذه الكلمة اشتُقت كلمات أخرى مثل "الخطوبة" و"الخطيب" و"الخاطبة".





4. دلدق (المياه بتدلدق): كلمة أصلها مصري قديم "دلدل" بمعنى "ينقط أو يقطر"، ومنها جاء اللفظ "يدلدق"، وأضيفت القاف للتحسين.





5. شوية: يستخدم هذا اللفظ للإشارة إلى الشيء القليل أو اليسير، كما في "عاوز شوية مياه" أو "الموضوع محتاج شوية وقت" وهكذا، وهي بدورها كلمة هيروغليفية "شوا" بمعنى "قليل أو فقير".





6. كركر (اضحك كركر): لفظ من لفظ من اللغة المصرية القديمة "قرقر" بمعنى "يضحك".





7. مغارة: أفاد الكاتب سامح مقار بأنه على الرغم من اعتقاد البعض بأن أصل هذه الكلمة تركي، لكن في رأيه فإنه من الممكن أن يكون الأتراك قد أخذوها من مصر خلال فترة الاحتلال ونُقلت إلى لغتهم بنفس النطق، مشيرًا إلى أن أصل كلمة "مغارة" هيروغليفي "مجارت" بمعنى "كهف" واستُبدلت الجيم بحرف الغين مع تطور اللفظ.





8. يخمس: من المصطلحات العامية الدارجة خاصة بين جيل الشباب كما في "يخمسوا في سيجارة"، وقد أوضح الكاتب أن هذا اللفظ أصله هيروغليفي "خنمس" بمعنى "صديق أو يصادق"، وسقطت النون فأصبحت "خمس"، وبذلك فقد يكون معنى "نخمس سوا" هو "نتصادق معًا"؛ ويرجع أضل اللفظ كذلك إلى كلمة "خنم"، والتي تتُرجم بمعنيين، الأول هو "يشم" والثاني بمعنى "يسعد شخص"، وكلمة "خنمو" تعني "بطريقة مرحة"، لذا يمكن القول أيضًا أن معنى "نخمس سوا" هو "نسعد سويًا".





9. كحكح: هذه الكلمة والتي يُقصد بها "وصل إلى مرحلة الشيب" أصلها هيروغليفي، واشتُق منها لفظ "مكحكح" بمعنى "طاعن في السن".



