مستشار الرئيس الفلسطيني: نتنياهو يعيش وضعًا صعبًا وسيخضع للمحاكمة حال توقف الحرب

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية لا تزال تراوح مكانها، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 21 شهرًا، والذي وصفه بـ"حرب إبادة ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني".

وأشار محمود الهباش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج" يحدث في مصر"، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، إلى أن الأولوية القصوى للقيادة الفلسطينية هي وقف إطلاق النار والعدوان فورًا، وحماية الشعب الفلسطيني من آلة القتل، مؤكدًا أن هذه المطالب لا تتعلق بأي حسابات سياسية أو مكاسب شخصية، سواء لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو غيره.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، أن نتنياهو يعيش "وضعًا صعبًا"، ويحاول الاستفادة من الحرب للبقاء في السلطة، لكن بمجرد توقف الحرب، سيواجه العدالة والسجن، كونه مطلوبًا دوليًا على جرائمه، محذرا من محاولات حماس تقديم نفسها كبديل سياسي، مؤكدًا أن أي التفاف على الإرادة الوطنية الفلسطينية لن ينجح، وأن الهدف الأساسي الآن هو وقف المجازر وإنهاء الإبادة بحق المدنيين.