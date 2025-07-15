لابيد: حكومة نتنياهو تشكل خطرًا على الاقتصاد والأمن وتُطيل أمد الحرب في غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، وجّه انتقادات شديدة لحكومة بنيامين نتنياهو، معتبرًا أن قراراتها في المرحلة الحالية "سيئة جدًا" وتشكل خطرًا كبيرًا على المستويات الاقتصادية والأمنية والسياسية داخل إسرائيل.

المدينة الإنسانية "محاولة لشراء الوقت"

وفي سياق حديثه عن الوضع في قطاع غزة، وصف لابيد مقترح "المدينة الإنسانية" بأنه مجرد محاولة من حكومة نتنياهو لإطالة أمد الحرب، دون تقديم حل واقعي أو فعّال للأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

مبادرة غير قابلة للتطبيق

وأكد لابيد أن هذه المبادرة "غير قابلة للتنفيذ"، في ظل المعطيات الميدانية والظروف الأمنية الحالية، محذرًا من أن الاستمرار في سياسات الحكومة الحالية سيؤدي إلى مزيد من العزلة الدولية والأزمات الداخلية.