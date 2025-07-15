مدحت قريطم: يجب اشتمال قانون المرور على محدد السرعة ومسجل أحداث اللحظة

قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، إن سبب أغلب الحوادث هو السرعة والنقل الثقيل، موضحا أن هناك 3 مليون مخالفة خلال 3 أسابيع منها مليون مخالفة بسبب السرعة.

وتابع اللواء مدحت قريطم، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون المرور لابد أن يشمل محدد السرعة ومسجل أحداث اللحظة، لضبط معدلات السرعة والتحركات في الطرق.

وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن المرور لديه بروتوكول تعاون مع النيابة ليتم إحالة المخالفات بشكل فوري، مضيفا أنه لابد من تعديل بعض قانون المرور مع حوار مجتمعي بين الخبراء ومجلس النواب من أجل تشريعات قانون مرور جديد.

