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فن

بحبك وبرتاحلك لـ أنغام تقترب من 2 مليون مشاهدة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:48 م
أنغام
أنغام
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آيه عاطف
حققت أغنية "بحبك وبرتاحلك" لـ أنغام، نجاحا كبيرا؛ حيث اقتربت من كسر حاجز الـ 2 مليون مشاهدة، عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع اليوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية :" أنا أنا أنا.. أنا بحبك  ... أنا أنا أنا.. أنا بحبك .. أنا بحبك وبرتاحلك علشان انت مريح .. وعشان طيب وأمين وصريح  .. جربتك في الضيق والشدة بس لقيتك راجل بصحيح  ,, أنا بحبك وبرتاحلك علشان انت مريح يا أعز ما الأيام جابت  .. يا شمس عمري اللي ما غابت".

أغنية «بحبك وبرتاحلك» لـ أنغام، من كلمات: صابر كمال، ألحان: إيهاب عبد الواحد، توزيع الموسيقى: تميم.

وكانت آخر أعمال أنغام ألبومها "حالة خاصة جدا"، وضم 14 أغنية، أبرزها "هتقول لربنا إيه"، "حبايبنا"، "حالة خاصة جدًا"، "على حسك فى أيامي"، "ولا دبلت"، "مطمنة"، "ياريتك فاهمنى".
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