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مرأة

ملفتة وغريبة.. شاهد إطلالات أصالة من أحدث جلسة تصوير

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:31 م
أصالة
أصالة
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هاجر هانئ
حرص مصمم الأزياء العالمي نيكولا جبران على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة للفنانة أصالة من احدث جلسة تصوير خضعت لها الخاصة بألبومها  الجديد لاتستسلم.


لفتت أصالة الأنظار بمجموعة من الإطلالات الغريبة و الغير تقليدية، ولكن على الرغم من ذلك أتسمت ملابسها بأنها جمعت بين الأحتشام و البساطة و عدم المبالغة، حيث اعتمدت على التصميمات المصنوعة من الأقمشة الفخامة و المتنوعة.

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كما تميزت إطلالات أصالة في جلسة التصوير الخاصة بألبومها بأنها أعتمدت على الألوان المتناسقة معها مثل الأزرق و الأخضر و الأبيض و الأسود، بالإضافة غلي ذلك حرصت على تنسيق قطع المجوهرات و الأكسسوارات التي زادت من جمال إطلالاتها.

أما من الناحية الجمالية، فأعتمدت أصالة على تسريحات الشعر و صيحات المكياج المتناسقة مع فستان ارتدته خلال جلسة التصوير.

ملفتة وغريبة.. شاهد إطلالات أصالة من أحدث جلسة تصوير
ملفتة وغريبة.. شاهد إطلالات أصالة من أحدث جلسة تصوير
ملفتة وغريبة.. شاهد إطلالات أصالة من أحدث جلسة تصوير
ملفتة وغريبة.. شاهد إطلالات أصالة من أحدث جلسة تصوير
ملفتة وغريبة.. شاهد إطلالات أصالة من أحدث جلسة تصوير
ملفتة وغريبة.. شاهد إطلالات أصالة من أحدث جلسة تصوير
ملفتة وغريبة.. شاهد إطلالات أصالة من أحدث جلسة تصوير
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