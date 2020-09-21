بنك مصر: إيقاف إصدار شهادة ابن مصر السنوية فئة عائد الـ 15%





يذكر أن حصيلة بيع الشهادة ذات عائد 15% بالبنك، وصلت نحو 103 مليارات جنيه، ويستمر العميل الذي قام بشراء الشهادة خلال الفترة الماضية بالتمتع بنفس العائد حتى تاريخ استحقاقها.





ويتم إيداع قيمة الشهادة في حساب العميل بعد انتهاء أجلها، ويمكن للعملاء التوجه إلى فروع البنك أو استخدام خدمة الموبايل والانترنت البنكBM Online، لإعادة ادخار هذه الأموال وفقًا لاحتياجاتهم من خلال الاختيار بين الأوعية الادخارية المتعددة لدى البنك.





قررت إدارة بنك مصر إيقاف إصدار شهادة ابن مصر السنوية ذات عائد الـ 15%، لمدة عام، اعتبارًا من اليوم، بعد اجتماع لجنة إدارة الأصول والخصوم بالبنك.ويسعى بنك مصر دائمًا هذا إلى تلبية كافة احتياجات العملاء من مختلف المنتجات والخدمات المصرفية بما يلبي متطلباتهم المتنوعة.