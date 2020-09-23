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مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك .. اكتشف ما يخبؤه لك برجك

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:03 ص
ابراج
ابراج
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لمياء الياسين

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

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 إذا كنت مولودا في يوم 23 سبتمبر فإن ذلك يعني الحفاظ على جانبك المحظوظ قويًا ، سيتم إكمال جميع المهام المخطط لها دون أي عائق. ليس هذا فقط ، يمكنك أيضًا اتخاذ قرار معقول اليوم.


على الصعيد الاقتصادي ، اليوم يمكنك الحصول على فرصة جيدة لكسب المال. إذا كنت تفكر في شراء سيارة جديدة ، فاليوم جيد لذلك.


بعض التغييرات المهنية الرئيسية ممكنة. يمكنك الحصول على عرض جيد من شركة كبيرة.


هناك إمكانية قوية لتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل بهذا المبلغ و سيكون هناك سعادة وسلام في وضعك المالي و سوف تحصل على الدعم الكامل من أفراد عائلتك.

نصيحة علم الابراج ..
.
تجنب إهانة أحبائك بغضب عليك أن تفهم أن الحب يمكن أن يفوز بكل شيء.

إذا كنت ترغب في الحفاظ على حلاوة علاقتك  اجعل من تحب يدرك مدى أهميته في حياتك.

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