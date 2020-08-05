حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 5 / 8 /2020 اكتشف ما يخبئه لك برجك

هل أنت من المهتمين بمتابعة وتوقعات الأبراج والفلك؟؛ إليك توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 5-8- 2020،
وإذا كنت ترغب في الحصول على كل المعلومات المهمة المتعلقة بهذا اليوم؛ فمن الضروري أن تقرأ توقعات الأبراج واكتشف ما يخبئه لك برجك.. وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد، وإليك ما يحمله كل برج من أسرار:
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برج الجدي
من 22/12 إلى 20/1
اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل الحب يتيح أمامك الفرصة لوضع حجر الأساس لعلاقات تهمك.
عائليا: تستطيع اليوم أن تؤدي واجباتك بمثالية وتجتهد في الحفاظ على لياقتك.
برج السرطان
من 22/6 إلى 22/7
اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل الأصدقاء وتحاط اليوم بمن يحبونك وتعيد اكتشاف العالم معهم.
صحيا: يمدك الفلك بالحيوية وتنعم بالهدوء وقد تخف الضغوط.
برج الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا وعاطفيا: الشمس في منزلك الخامس تمنحك حدسا صائبا وينفعك ذلك في تحديد اتجاهك.. لا شيء يقف أمام إصرارك ورغبتك في الصعود.
ماليا: القمر في منزل المال، واليوم يظهر حسك التجاري وقد تحقق مكاسب.
برج العذراء
من 23/8 إلى 22/9
اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل الحظ يجعلك ملهما.. فاتبع بصيرتك وإحساسك ولا تخف.
مهنيا: تجد متعتك اليوم في القراءة والاضطلاع وتدق أبواب المعرفة بشغف.
برج العقرب
من 23/10 إلى 22/11
ماليا وصحيا: القمر في مواجهة برجك يدفعك لتحارب بشأن أمور تهمك، ويجب أن تحمي نفسك.
مهنيا: اليوم مشحون بالأعمال ومع ذلك تستطيع أن تظهر تماسكا رغم الضغوط
برج الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عائليا: القمر ما زال معاكسا.. حاول أن تتجنب اليوم الدخول في مناقشات عنيفة أو جدال.
اجتماعيا: القمر اليوم يتطلب منك استعدادا للتعامل بمرونة مع من حولك
برج الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا وماليا: القمر ما زال في وضع معاكس فلا تدع اليوم انفعالاتك تتحكم في تصرفاتك وتعقل.
اجتماعيا وعائليا: قد تبدو اليوم محددا في رأيك، لكن لا ترفض الرأي الآخر
برج الميزان
من 23/9 إلى 22/10
ماليا: القمر في منزل المدخرات يمنحك فرصة جيدة لزيادة مدخراتك وتحسين أحوالك ويمدك أيضا بالحماس وبالثقة في النفس وتملك وسائل التقدم.
عاطفيا واجتماعيا: الشمس في منزل الأصدقاء تمدك بقدرة فائقة على الإبهار والإغراء والفرص كبيرة للاحتفال مع الأحباب والأصحاب
برج الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا واجتماعيا: "فينوس" في منزل الحب تجعلك تفتن الآخرين بحديث شيق وشخصية ساحرة.
مهنيا: القمر في برجك يساعدك على اتخاذ قرارات سليمة في حياتك المهنية
برج الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
صحيا: القمر في منزل الصحة وعليك اليوم أن تعمل في صمت وأن تهتم بصحتك.. تذكر إذا ذهبت الصحة يذهب كل شيء.
عاطفيا وماليا: تنصحك الأفلاك بالتحكم في انفعالاتك ومن المهم أن تعمل بعيدا عن العيون.
برج القوس
من 23/11 إلى 21/12
صحيا: القمر في منزل الصحة ويعدك ذلك بفترة حافلة بالنشاط.
عاطفيا واجتماعيا: تتمتع اليوم بالنشاط وبروح متفائلة وقد يدفعك ذلك للتقدم.
برج الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنياً: تعدك الأفلاك بعلاقات مهنية موفقة وتبدو مؤثرًا وتربطك بمن حولك مواقف إيجابية.
اجتماعيًا وعائليًا: القمر في منزلك الثالث يجعلك اليوم تتصرف بحكمة وتستطيع أن تتكيف بسلاسة مع الظروف