AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 5 / 8 /2020 اكتشف ما يخبئه لك برجك

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:33 ص
الاسد
الاسد
Advertisements
لمياء الياسين
هل أنت من المهتمين بمتابعة وتوقعات الأبراج والفلك؟؛ إليك توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 5-8- 2020، 

وإذا كنت ترغب في الحصول على كل المعلومات المهمة المتعلقة بهذا اليوم؛ فمن الضروري أن تقرأ توقعات الأبراج واكتشف ما يخبئه لك برجك.. وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد، وإليك ما يحمله كل برج من أسرار:

اقرأ أيضًا:

برج الجدي
من 22/12 إلى 20/1
اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل الحب يتيح أمامك الفرصة لوضع حجر الأساس لعلاقات تهمك.

عائليا: تستطيع اليوم أن تؤدي واجباتك بمثالية وتجتهد في الحفاظ على لياقتك.

برج السرطان

من 22/6 إلى 22/7
اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل الأصدقاء وتحاط اليوم بمن يحبونك وتعيد اكتشاف العالم معهم.

صحيا: يمدك الفلك بالحيوية وتنعم بالهدوء وقد تخف الضغوط.

 

برج الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا وعاطفيا: الشمس في منزلك الخامس تمنحك حدسا صائبا وينفعك ذلك في تحديد اتجاهك.. لا شيء يقف أمام إصرارك ورغبتك في الصعود.

ماليا: القمر في منزل المال، واليوم يظهر حسك التجاري وقد تحقق مكاسب.


برج العذراء
من 23/8 إلى 22/9
اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل الحظ يجعلك ملهما.. فاتبع بصيرتك وإحساسك ولا تخف.

مهنيا: تجد متعتك اليوم في القراءة والاضطلاع وتدق أبواب المعرفة بشغف.

 

برج العقرب
من 23/10 إلى 22/11
ماليا وصحيا: القمر في مواجهة برجك يدفعك لتحارب بشأن أمور تهمك، ويجب أن تحمي نفسك.
مهنيا: اليوم مشحون بالأعمال ومع ذلك تستطيع أن تظهر تماسكا رغم الضغوط


برج الدلو
من 21/1 إلى 19/2

عائليا: القمر ما زال معاكسا.. حاول أن تتجنب اليوم الدخول في مناقشات عنيفة أو جدال.
اجتماعيا: القمر اليوم يتطلب منك استعدادا للتعامل بمرونة مع من حولك

برج الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا وماليا: القمر ما زال في وضع معاكس فلا تدع اليوم انفعالاتك تتحكم في تصرفاتك وتعقل.
اجتماعيا وعائليا: قد تبدو اليوم محددا في رأيك، لكن لا ترفض الرأي الآخر

برج الميزان
من 23/9 إلى 22/10
ماليا: القمر في منزل المدخرات يمنحك فرصة جيدة لزيادة مدخراتك وتحسين أحوالك ويمدك أيضا بالحماس وبالثقة في النفس وتملك وسائل التقدم.


عاطفيا واجتماعيا: الشمس في منزل الأصدقاء تمدك بقدرة فائقة على الإبهار والإغراء والفرص كبيرة للاحتفال مع الأحباب والأصحاب

برج الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا واجتماعيا: "فينوس" في منزل الحب تجعلك تفتن الآخرين بحديث شيق وشخصية ساحرة.
مهنيا: القمر في برجك يساعدك على اتخاذ قرارات سليمة في حياتك المهنية


برج الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
صحيا: القمر في منزل الصحة وعليك اليوم أن تعمل في صمت وأن تهتم بصحتك.. تذكر إذا ذهبت الصحة يذهب كل شيء.


عاطفيا وماليا: تنصحك الأفلاك بالتحكم في انفعالاتك ومن المهم أن تعمل بعيدا عن العيون.

 

برج القوس
من 23/11 إلى 21/12
صحيا: القمر في منزل الصحة ويعدك ذلك بفترة حافلة بالنشاط.
عاطفيا واجتماعيا: تتمتع اليوم بالنشاط وبروح متفائلة وقد يدفعك ذلك للتقدم.


برج الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنياً: تعدك الأفلاك بعلاقات مهنية موفقة وتبدو مؤثرًا وتربطك بمن حولك مواقف إيجابية.
اجتماعيًا وعائليًا: القمر في منزلك الثالث يجعلك اليوم تتصرف بحكمة وتستطيع أن تتكيف بسلاسة مع الظروف

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 28 /5 /2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 9 /6 /2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 18 - 6 - 2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

مهنيا وعاطفيا.. توقعات الأبراج اليوم الجمعة 3 يوليو 2020

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 16 يوليو.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 7/23 /2020 اكتشف ما يخبئه لك برجك

ترشيحاتنا

خارج حسابات فايلر.. مجدي عبد الغني: صالح جمعة أصبح سرابا.. ومن الأفضل رحيله عن الأهلي

بـ 3 حيل خارقة.. تعرفي كيف تنقصين وزنك الزائد

هل يتسبب انفجار منطقة مرفأ بيروت في أزمة غذائية ومحروقات.. محلل يصدم الجميع

هل يجوز أن نقول مدد يا رسول الله؟.. الإفتاء توضح

أب غيَّر موازين الاحتفال بنتيجة الثانوية العامة: «فخور بتفوق بنتي بـ 75%».. صور

شاهد| تحطم منزل راغب علامة عقب انفجار بيروت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حطام ودماء.. شاهد فيديوهات مؤلمة لـ شوارع بيروت بعد الانفجار

جرحى ودماء في كل مكان.. شاهد مقطعاً مؤلماً من داخل مستشفى بـ بيروت

مرسيدس بنز اكس كلاس تحصل على إصدار اليخوت الفاخر .. صور