حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 5 / 8 /2020 اكتشف ما يخبئه لك برجك

والفلك؟؛ إليك توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 5-8- 2020،

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برج الجدي

من 22/12 إلى 20/1

اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل الحب يتيح أمامك الفرصة لوضع حجر الأساس لعلاقات تهمك.

عائليا: تستطيع اليوم أن تؤدي واجباتك بمثالية وتجتهد في الحفاظ على لياقتك.

برج السرطان

من 22/6 إلى 22/7

اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل الأصدقاء وتحاط اليوم بمن يحبونك وتعيد اكتشاف العالم معهم.

صحيا: يمدك الفلك بالحيوية وتنعم بالهدوء وقد تخف الضغوط.

برج الحمل

من21/3 إلى 20/4

مهنيا وعاطفيا: الشمس في منزلك الخامس تمنحك حدسا صائبا وينفعك ذلك في تحديد اتجاهك.. لا شيء يقف أمام إصرارك ورغبتك في الصعود.

ماليا: القمر في منزل المال، واليوم يظهر حسك التجاري وقد تحقق مكاسب.





برج العذراء

من 23/8 إلى 22/9

اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل الحظ يجعلك ملهما.. فاتبع بصيرتك وإحساسك ولا تخف.

مهنيا: تجد متعتك اليوم في القراءة والاضطلاع وتدق أبواب المعرفة بشغف.

برج العقرب

من 23/10 إلى 22/11

ماليا وصحيا: القمر في مواجهة برجك يدفعك لتحارب بشأن أمور تهمك، ويجب أن تحمي نفسك.

مهنيا: اليوم مشحون بالأعمال ومع ذلك تستطيع أن تظهر تماسكا رغم الضغوط





برج الدلو

من 21/1 إلى 19/2

عائليا: القمر ما زال معاكسا.. حاول أن تتجنب اليوم الدخول في مناقشات عنيفة أو جدال.

اجتماعيا: القمر اليوم يتطلب منك استعدادا للتعامل بمرونة مع من حولك

برج الأسد

من 23/7 إلى 22/8

مهنيا وماليا: القمر ما زال في وضع معاكس فلا تدع اليوم انفعالاتك تتحكم في تصرفاتك وتعقل.

اجتماعيا وعائليا: قد تبدو اليوم محددا في رأيك، لكن لا ترفض الرأي الآخر

برج الميزان

من 23/9 إلى 22/10

ماليا: القمر في منزل المدخرات يمنحك فرصة جيدة لزيادة مدخراتك وتحسين أحوالك ويمدك أيضا بالحماس وبالثقة في النفس وتملك وسائل التقدم.





عاطفيا واجتماعيا: الشمس في منزل الأصدقاء تمدك بقدرة فائقة على الإبهار والإغراء والفرص كبيرة للاحتفال مع الأحباب والأصحاب

برج الثور

من 21/4 إلى 21/5

عاطفيا واجتماعيا: "فينوس" في منزل الحب تجعلك تفتن الآخرين بحديث شيق وشخصية ساحرة.

مهنيا: القمر في برجك يساعدك على اتخاذ قرارات سليمة في حياتك المهنية





برج الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

صحيا: القمر في منزل الصحة وعليك اليوم أن تعمل في صمت وأن تهتم بصحتك.. تذكر إذا ذهبت الصحة يذهب كل شيء.





عاطفيا وماليا: تنصحك الأفلاك بالتحكم في انفعالاتك ومن المهم أن تعمل بعيدا عن العيون.

برج القوس

من 23/11 إلى 21/12

صحيا: القمر في منزل الصحة ويعدك ذلك بفترة حافلة بالنشاط.

عاطفيا واجتماعيا: تتمتع اليوم بالنشاط وبروح متفائلة وقد يدفعك ذلك للتقدم.





برج الحوت

من 20/2 إلى 20/3

مهنياً: تعدك الأفلاك بعلاقات مهنية موفقة وتبدو مؤثرًا وتربطك بمن حولك مواقف إيجابية.