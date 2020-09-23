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رياضة

تامر النحاس: إيهاب جلال لا يملك عروض حاليًا.. وسيفكر حال طلبه من الأهلي والزمالك وبيراميدز

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:18 ص
تامر النحاس
تامر النحاس
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محمد رشاد
قال تامر النحاس، وكيل أعمال إيهاب جلال، المدير الفني السابق لمصر المقاصة، إنه يريد الحصول على راحة بعد رحيله عن النادي الفيومي.

وتحدّث عبر قناة "صدى البلد" من خلال برنامج الماتش أمس الثلاثاء قائلا: "لا يوجد أي عرض رسمي لإيهاب جلال حاليًا ويريد الحصول على راحة".

واستدرك "لكن لو رحل رينيه فايلر على سبيل المثال وطلبه الأهلي سيذهب، لو لم يجلب الزمالك مدربا وطلبه سيذهب، والأمر ذاته ينطبق على بيراميدز".

وأتم "إيهاب جلال كما قلت يريد الحصول على راحة لالتقاط الأنفاس ومن ثم يصبح جاهزا للموسم الجديد".

وكشف تامر النحاس عن محاولة المصري إعادة إيهاب جلال في وقت سابق لتدريب الفريق لكنه كان طلب التفاوض مع إدارة مصر المقاصة.

وأعلن المقاصة رحيل إيهاب جلال بعد تأخر مستحقاته المالية وتقدمه باستقالة من منصبه.
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