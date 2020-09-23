الزراعة: دورة تدريبية حول تأسيس لجنة أمان حيوي في الجامعات المصرية





نفذ معهد بحوث الصحة الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية، الدورة التدريبية الثانية، بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة بنها، ضمن سلسلة دورات الآمان الحيوى فى المعامل التعليمية والبحثية بعنوان: "تأسيس لجنة آمان حيوي في الجامعات المصرية"، والممولة من صندوق تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بوزارة التعليم العالى.





حضر مراسم افتتاح الدورة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور محمد غانم عميد كلية الطب البيطري بجامعة بنها والدكتورة اماني عباس وكلية الكلية للدراسات و البحوث والدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية.









وقال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، ان ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، بضرورة التعاون والشراكة مع الجامعات المصرية والقطاع الخاص لدفع عجلة التنمية الزراعية والأقتصادية والتعليمية فى مصر.









واشار الى ضرورة وحتمية تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين مركز البحوث الزراعية وجامعتى بنها وعين شمس، لافتا الى ضرورة زيادة الدورات المشتركة لتعزيز التعاون البحثى والعلمى التطبيقى الأكاديمى للنهوض بالمنظومة التعليمية والاقتصادية فى مصر، وتكثيف سبل التعاون بين جميع المعاهد البحثية فى المركز وكليات جامعة بنها حتى تعم الفائدة للجميع.





وقال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، ان الدورة تهدف لرفع وعي الباحثين والعاملين في المؤسسات التعليمية والجامعات والمراكز البحثية حول كيفية تطبيق إجراءات واشتراطات الأمن والآمان الحيوى بالمعامل والتعامل مع المخاطر البيولوجية مع الحفاظ على الصحة العامة والبيئية وحمايتها من سوء الاستخدام الغير متعمد.





وأكد أهمية مد جسور التعاون مع كليات الطب البيطرى لتخريج طبيب بيطرى كفئ قادر على المنافسة فى سوق العمل، موضحا أن المعهد وفروعه فى ربوع محافظات مصر وامكانياته وأجهزته ومعداته مسخرة لخدمة العملية التعليميه والحقلية والتطبيقية لجميع الباحثين فى هذا المجال تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة بالعمل بروح الفريق الواحد لخدمة مصر وتحقيق أهداف النمية الزراعية المستدامه لمصر 2030.







