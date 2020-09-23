عياد رزق: حملات لطرق الأبواب لحث المواطنين على المشاركة فى انتخابات البرلمان

قال عياد رزق المرشح لمجلس النواب على دائرة المرج، فردي مستقل، إنه يستعد لخوض الحملة الانتخابية بمشاركة أكثر من ٢٥٠ شابا مقسمة إلى ١٠ شباب بكل منطقة فى حملة لطرق الأبواب فى جميع مناطق دائرة المرج، بهدف حث المواطنين علي المشاركة فى الانتخابات.





وأكد رزق، في بيان له، أنه سيقوم بعقد عدد من الندوات والمؤتمرات المصغرة مع شباب وأهالي الدائرة لعرض برنامجه الانتخابي وإقناعهم بضرورة المشاركة في الانتخابات وأن يكون لصوتهم دورا قويا فى اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، والذي يسعى إلى حل كافة مشاكلهم.





وأضاف عياد رزق، أنه سيقوم بنشر عدد من الفيديوهات علي مواقع التواصل الاجتماعي ليوضح برنامجه الانتخابي إيمانا منه بقوة وتأثير السوشيال ميديا الإيجابي في توسيع ونشر حملته الانتخابية.



