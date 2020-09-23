عياد رزق: حملات لطرق الأبواب لحث المواطنين على المشاركة فى انتخابات البرلمان

قال عياد رزق المرشح لمجلس النواب على دائرة المرج، فردي مستقل، إنه يستعد لخوض الحملة الانتخابية بمشاركة أكثر من ٢٥٠ شابا مقسمة إلى ١٠ شباب بكل منطقة فى حملة لطرق الأبواب فى جميع مناطق دائرة المرج، بهدف حث المواطنين علي المشاركة فى الانتخابات.
وأكد رزق، في بيان له، أنه سيقوم بعقد عدد من الندوات والمؤتمرات المصغرة مع شباب وأهالي الدائرة لعرض برنامجه الانتخابي وإقناعهم بضرورة المشاركة في الانتخابات وأن يكون لصوتهم دورا قويا فى اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، والذي يسعى إلى حل كافة مشاكلهم.
وأضاف عياد رزق، أنه سيقوم بنشر عدد من الفيديوهات علي مواقع التواصل الاجتماعي ليوضح برنامجه الانتخابي إيمانا منه بقوة وتأثير السوشيال ميديا الإيجابي في توسيع ونشر حملته الانتخابية.
يبدأ الاقتراع في انتخابات مجلس النواب في الخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر المقبل، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.
وتأتي محافظات المرحلة الأولى كالتالي: الجيزة والفيوم وبني سويف وامنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.
بينما محافظات المرحلة الثانية فهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.
وتجري الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد وافثنين الماوفقين 21، 22، 23، نوفمبر 2020، وتجري الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالداخل أيام الإثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة في موعد أقصاه 30 نوفمبر.
وتجري المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين 4،5،6 نوفمبر 2020، وتجري الانتخابات المرحلة الثانية في الداخل 7،8، نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر، وتجري الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات لمن في الخارج أيام 5، 6، 7، ديسمبر، وتجرى الإعادة في الداخل للمرحلة الثانية أيام، 7، 8، ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية وتنشر بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020.