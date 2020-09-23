يوسف القعيد: فوجئت بتعييني في البرلمان.. وسعيد بتمثيل الشعب المصرى

قال الكاتب والأديب يوسف القعيد ، إنه فوجئ بتعيينه فى مجلس النواب، وهو آخر ما كنت أتصوره، موضحًا أنه ذهب للبرلمان مرتين فقط، الأولى عندما أجرى لقاء لصالح مجلة فى باريس مع الدكتور رفعت المحجوب، والمرة الثانية مع الدكتور فتحى سرور.





وأضاف يوسف القعيد خلال حواره ببرنامج ، "أخبار مصر"، مع الإعلامى أ يمن عدلى ، أنه دخل البرلمان ليقوم بعمل صحفى فقط لا غير، ولم يتطرق لأي عمل آخر بعد ذلك.





الكاتب والأديب، إلى أن اللواء عباس كامل اتصل به هاتفيًا، ليبلغه أنه من ضمن الـ 32 الذين تم اختيارهم للتعيين فى البرلمان من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشاراللواء عباس





وتابع أن القرار كان صدر بالفعل، مؤكدًا أنه ضد أن يعيش تجارب العمر لكتابتها فقط، مشيرًا إلى أن الكتابة جزء كبير منها يتم فى اللاوعى.



