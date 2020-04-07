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لمواجهة الشائعات.. أيمن عدلي: كل من يظهر على الفضائيات لابد أن يمتلك المعلومة الصحيحة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:37 م
الإعلامي أيمن عدلي
الإعلامي أيمن عدلي
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الإعلامي أيمن عدلي، إن الدولة حريصة على إرسال رسائل للعالم بأننا قادرين على مواجهة التحديات والتهديدات، مشيرا إلى أن الهدف من القنوات المعادية لمصر إحداث البلبة.

وأضاف «أيمن عدلي» خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز» أن الإعلام له دور مهم جدا في مواجهة الشائعات، مشيدا بدور  مجلس الوزراء بالرد على الشائعات أول بأول والتنسيق بين الوزارات .

وأشار إلى أنه لابد أن من يظهر على الشاشات والفضائيات تكون لديه المعلومة ويكون من المتخصصين ليتحدثون عن الشائعات، مؤكدا أنه لابد ان يكون لدينا استراتيجية بالتخطيط الجيد واستخدام العلم حتى ننجح، لذلك لابد أن يكون لديها ضربات استباقية.

وأوضح أنه لابد ان يكون لدينا مشروع ثقافي للدولة، مطالبا الصحفيين والمثقفين والقيادات الثقافية في مصر بتصدر المشهد ويكون هناك مصداقية والتأكد من المعلومة و نأتي بالمصدر، الدولة المصرية دولة مؤسسات وتعمل بشكل جماعي، ولابد ان نرد على الشائعات بالعمل .

ونوه إلى أن الدولة المصرية تحترم من يعمل بحب وتسعى إلى التطوير لأنها تتقدم بالعلم والتنوير، لافتا إلى أننا بحاجة الي مشروع ثقافي في مصر .
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