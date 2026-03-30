اقتصاد

أسعار الذهب دون مصنعية في السعودية

سعر الذهب في السعودية اليوم
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب وتحركاته في المملكة العربية السعودية والبورصة العالمية، خلال اليوم الإثنين 30 مارس 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب دون مصنعية في السعودية اليوم الإثنين 30 مارس 2026:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 بلغت نحو 543.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 وصلت نحو 498.25 ريال سعودي.  

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 نحو سجلت 475.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 بلغت نحو 407.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية بلغت نحو 16904 ريالا سعوديا.

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في السعودية

سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم نحو 3804.25 ريال سعودي.

سعر الذهب عالميا اليوم 

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي؛ بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4507.75 دولارا أمريكيا.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

 أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

