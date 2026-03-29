حافظ سلماي: المحلات تمثل 8% من حجم استهلاك الكهرباء.. فيديو
موعد صرف معاشات أبريل2026.. هل توجد زيادة جديدة؟

رشا عوني

ارتفعت عمليات البحث عن موعد صرف معاشات شهر أبريل2026، خاصة مع اقتراب بدء الشهر الجديد، حيث يستفيد من المعاشات ما يقرب من 11 ونصف مليون مواطن مصري على مستوى الجمهورية من المستحقين، كما يترقب هؤلاء موعد زيادة المعاشات2026 بعد إعلان الحكومة عن رفع الحد الأدنى للأجور قريباً و زيادة المرتبات.

وتجري الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الاستعدادات والترتيبات اللازمة لـ موعد صرف معاشات شهر أبريل 2026 لـ 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وفقًا للمواعيد المقررة لصرف المعاشات.
وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر أبريل 2026 سيبدأ رسميًا اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 1 أبريل 2026، وذلك لنحو 11.5 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية الصرف وتجنب التكدس.


ووفقاً لما هو معتاد كل شهر، من المقرر بدء عملية صرف معاشات أبريل 2026 يوم الأربعاء 1 أبريل المقبل، وبذلك يكون بعد انتهاء عيد الفطر، وصرفها في موعدها الأصلي دون تبكير.

طرق صرف معاشات شهر أبريل2026

تشمل أماكن صرف معاشات أبريل 2026 عددًا من القنوات المختلفة التي تتيح للمواطنين اختيار الوسيلة الأنسب لهم، وهي:

-ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، والتي تتيح صرف المعاشات على مدار 24 ساعة.

-مكاتب البريد المصري المنتشرة في مختلف المحافظات، والتي تعد من أكثر المنافذ استخدامًا بين أصحاب المعاشات.

-فروع البنوك الحكومية والخاصة المشاركة في منظومة صرف المعاشات، والتي تقدم خدمات الصرف المباشر للمستفيدين.

-المحافظ الإلكترونية وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، مثل فودافون كاش وفوري وضامن، والتي تتيح صرف المعاشات إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة أي منفذ تقليدي

ووفقا لـ بيان صادر عن هيئة التأمينات الاجتماعية، فإن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر برقم 148 لسنة 2019، ينص على أن صرف المعاشات يتم خلال أول يوم من بداية كل شهر ميلادى ليتمكن المواطنون من أصحاب المعاشات من استحقاق الـ معاشات يوم 1 أبريل 2026.

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إمكانية الاستعلام عن بيانات المعاش إلكترونيًا، من خلال موقعها الرسمي، عبر الخطوات التالية:


1. الدخول على موقع الهيئة
2. اختيار “صاحب معاش”
3. الضغط على “الخدمات التأمينية”
4. اختيار “الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش”
5. ثم قم بإدخال الرقم القومي
6. واخيرًا الضغط على “استعلام” لعرض التفاصيل

هل توجد زيادة المعاشات2026 ؟ 

وكانت الحكومة قد طبقت زيادة في المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025، وذلك وفقًا للمادة رقم 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على إقرار زيادة سنوية للمعاشات لا تتجاوز 15%.

وجاءت هذه الزيادة ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات.

ومن المرتقب إعلان قريباً عن تفاصيل زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور و زيادة المعاشات السنوية، وفقاً لـ خطة الحكومة للعام الجاري.

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

