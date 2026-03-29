لـ 11.5 مليون مواطن .. موعد صرف معاشات شهر أبريل 2026

يتبقى أيام قليلة على بدء صرف معاشات شهر أبريل 2026، حيث يرغب الكثير من أصحاب المعاشات والمستحقين في معرفة مواعيد الصرف بما يتيح لهم تدبير احتياجاتهم المعيشية وتلبية الاحتياجات الأسرية الأساسية.

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2026

أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن صرف معاشات شهر أبريل 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم 1 من ذات الشهر وتستمر حتى نهايته، وذلك لأصحاب المعاشات والمستحقين البالغ عددهم قرابة 11.5 مليون مواطن.

وأشارت إلى أن الموظفين يمكنهم الحصول على المعاشات من خلال: «ماكينات الصراف الآلي ATM، فروع البنوك، مكاتب البريد، المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول لمن يفضلون المعاملات الرقمية».

وأكدت على استمرار التنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان انسيابية عمليات الصرف وتوفير السيولة النقدية الكافية بجميع منافذ الخدمة على مستوى الجمهورية، لتجنب أي زحام أو تأخير في استلام المستحقات.

أماكن صرف معاشات شهر أبريل 2026

- منافذ البريد المصري.

- فروع البنوك الحكومية والبنوك التجارية.

- منافذ شركة فورى.

- عبر ماكينات الصراف الآلي للبنوك «ATM».

ـ من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر أبريل 2026

- زيارة موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالضغط هـــنـــا.

- اضغط على أيقونة صاحب معاش.

- اختيار أيقونة الخدمات التأمينية للاستعلام عن المعاشات.

- اضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

- اضغط على أيقونة استعلام، تظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.

قيمة معاشات شهر أبريل 2026

- معاشات أبريل 2026 لـ الشريحة الأولى 1495 جنيهًا.

- معاشات أبريل 2026 لـ الشريحة الثانية 1725 جنيهًا.

- معاشات أبريل 2026 لـ الشريحة الثالثة 1840 جنيهًا.

- معاشات أبريل 2026 لـ الشريحة الرابعة 2300 جنيه.

- معاشات أبريل 2026 لـ الشريحة الخامسة 2645 جنيهًا.

- معاشات أبريل 2026 لـ الشريحة السادسة 2990 جنيهًا.

- معاشات أبريل 2026 لـ الشريحة السابعة 3335 جنيهًا.

- معاشات أبريل 2026 لـ الشريحة الثامنة 3680 جنيهًا.

- معاشات أبريل 2026 لـ الشريحة التاسعة 4025 جنيهًا.

- معاشات أبريل 2026 لـ الشريحة العاشرة 4370 جنيهًا.

- معاشات أبريل 2026 لـ الشريحة الحادية عشرة 4715 جنيهًا.

- معاشات أبريل 2026 لـ الشريحة الثانية عشرة 5060 جنيهًا.

- معاشات أبريل 2026 لـ الشريحة الثالثة عشرة 5405 جنيهات.

- معاشات أبريل 2026 لـ الشريحة الرابعة عشرة 11592 جنيهًا.