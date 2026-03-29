إبراهيم حسن: إجراء 11 تبديلا في ودية مصر وإسبانيا غدا
الأولى بأرخص سعر.. 5 سيارات رياضية 2026 في مصر
طقس الثلاثاء 31 مارس 2026 في مصر.. أمطار رعدية ورياح مثيرة
مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال 2026... منتخب كوسوفو يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة تركيا
تعرف على المتأهلين لنصف نهائي كأس الرابطة المصرية
ألمانيا تفوز على غانا 2-1 وديا
مواجهات نصف نهائي كأس الرابطة المصرية 2025-2026
الغزو البري الإسرائيلي.. جيش الاحتلال يطالب سكان 7 قرى في جنوب لبنان بالإخلاء
مصر و7 دول يدينون القيود الإسرائيلية على دور العبادة في القدس
منتخب مصر يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة إسبانيا غدا
تحذير خطير لمرضى السكر.. 3 عادات في حياتك تدمر مفعول الأنسولين
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

لـ 11.5 مليون مواطن .. موعد صرف معاشات شهر أبريل 2026

صرف معاشات شهر أبريل 2026
صرف معاشات شهر أبريل 2026
خالد يوسف

يتبقى أيام قليلة على بدء صرف معاشات شهر أبريل 2026، حيث يرغب الكثير من أصحاب المعاشات والمستحقين في معرفة مواعيد الصرف بما يتيح لهم تدبير احتياجاتهم المعيشية وتلبية الاحتياجات الأسرية الأساسية.

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2026

أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن صرف معاشات شهر أبريل 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم 1 من ذات الشهر وتستمر حتى نهايته، وذلك لأصحاب المعاشات والمستحقين البالغ عددهم قرابة 11.5 مليون مواطن.

وأشارت إلى أن الموظفين يمكنهم الحصول على المعاشات من خلال: «ماكينات الصراف الآلي ATM، فروع البنوك، مكاتب البريد، المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول لمن يفضلون المعاملات الرقمية».

وأكدت على استمرار التنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان انسيابية عمليات الصرف وتوفير السيولة النقدية الكافية بجميع منافذ الخدمة على مستوى الجمهورية، لتجنب أي زحام أو تأخير في استلام المستحقات.

أماكن صرف معاشات شهر أبريل 2026

- منافذ البريد المصري.

- فروع البنوك الحكومية والبنوك التجارية.

- منافذ شركة فورى.

- عبر ماكينات الصراف الآلي للبنوك «ATM».

ـ من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر أبريل 2026

- زيارة موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالضغط هـــنـــا.

- اضغط على أيقونة صاحب معاش.

- اختيار أيقونة الخدمات التأمينية للاستعلام عن المعاشات.

- اضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

- اضغط على أيقونة استعلام، تظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.

قيمة معاشات شهر أبريل 2026

- معاشات أبريل 2026 لـ الشريحة الأولى 1495 جنيهًا.

- معاشات أبريل 2026 لـ الشريحة الثانية 1725 جنيهًا.

- معاشات أبريل 2026 لـ الشريحة الثالثة 1840 جنيهًا.

- معاشات أبريل 2026 لـ الشريحة الرابعة 2300 جنيه.

- معاشات أبريل 2026 لـ الشريحة الخامسة 2645 جنيهًا.

- معاشات أبريل 2026 لـ الشريحة السادسة 2990 جنيهًا.

- معاشات أبريل 2026 لـ الشريحة السابعة 3335 جنيهًا.

- معاشات أبريل 2026 لـ الشريحة الثامنة 3680 جنيهًا.

- معاشات أبريل 2026 لـ الشريحة التاسعة 4025 جنيهًا.

- معاشات أبريل 2026 لـ الشريحة العاشرة 4370 جنيهًا.

- معاشات أبريل 2026 لـ الشريحة الحادية عشرة 4715 جنيهًا.

- معاشات أبريل 2026 لـ الشريحة الثانية عشرة 5060 جنيهًا.

- معاشات أبريل 2026 لـ الشريحة الثالثة عشرة 5405 جنيهات.

- معاشات أبريل 2026 لـ الشريحة الرابعة عشرة 11592 جنيهًا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

حالة الطقس غدا

من الثلاثاء لـ الخميس .. تفاصيل موجة الطقس السيئة والسيول

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

ترشيحاتنا

صرخة أب تُبكي الملايين

هو أنا فيا حاجة غريبة؟».. صرخة أب تُبكي الملايين

ملاجئ غير آمنة

ملاجئ غير آمنة .. أزمات صحية ونفسية تضرب الداخل الإسرائيلي تحت القصف الإيراني

داليا فؤاد

ماذا قالت؟..رسالة صادمة من داليا فؤاد تثير القــ.ـلــق

بالصور

أكلة سريعة ومشبعة.. طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة

طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة بس
طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة بس
طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة بس

تحذير صحي عاجل.. ارتفاع إصابات السل في أمريكا لأعلى مستوى منذ سنوات.. وخبراء يكشفون الأسباب والأعراض وطرق الوقاية

اعراض السل
اعراض السل
اعراض السل

الإيطالي الصاعد يكتب التاريخ: أنتونيللي أصغر متصدر لبطولة فورمولا-1

كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي

افصل الجهاز فورًا.. سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

فيديو

نضال الشافعي

نضال الشافعي: استعنت بأفلام تسجيلية قبل تصوير مسلسل رأس الأفعى

عمر كمال ومحمود الليثي

بعد نجاحات سابقة.. محمود الليثي وعمر كمال يطرحان دويتو بشوات البلد .. فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

المزيد