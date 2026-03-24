11.5 مليون مستفيد.. موعد صرف معاشات شهر أبريل 2026

تزايدت عمليات البحث عن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2026، ويترقب الملايين من المستفيدين من المعاشات موعد الصرف، خاصة بعد عيد الفطر 2026، وأصدرت هيئة التأمينات الاجتماعية قراراً رسمياً بشأن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2026.

ويترقب نحو 11.5 مليون من أصحاب المعاشات في مصر موعد صرف مستحقات شهر أبريل 2026، خاصة بعد إجازة عيد الفطر المبارك، في ظل حرص المستفيدين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وبحسب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الموحد رقم 148 لسنة 2019، يبدأ صرف معاشات شهر أبريل اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 1 أبريل 2026، وهو الموعد المحدد شهريًا لصرف المعاشات.

وتتيح الدولة صرف المعاشات من خلال عدة منافذ منتشرة على مستوى الجمهورية، تشمل مكاتب البريد المصري، وفروع البنوك، وماكينات الصراف الآلي (ATM)، إلى جانب المحافظ الإلكترونية، بما يسهل على المستفيدين الحصول على مستحقاتهم دون عناء.

وتوفر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خدمة الاستعلام الإلكتروني عن بيانات المعاش، حيث يمكن للمستفيدين الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة، واستخدام الرقم القومي للاطلاع على تفاصيل المعاش بسهولة، ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي وتيسير الخدمات للمواطنين.