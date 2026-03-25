قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تصعد حربها الرقمية.. إعلانات على فيسبوك تستهدف كوادر حماس وتحذيرات داخلية من الاختراق
نتنياهو: مصممون على فعل كل شيء لتغيير الواقع في لبنان بشكل جذري
لمواجهة التضخم .. طلب إحاطة عاجل بالبرلمان لإعادة ربط المعاشات بالأجور
الرئيس السيسي: لدينا فرصة لصناعة دولة الفنون والإبداع.. ومراجعة الدراما ضرورة لترسيخ القيم المجتمعية
الرئيس السيسي: الأم المصرية تاج الكرامة وسند الوطن في مواجهة التحديات
ما حكم ترك صلاة الجماعة بسبب المطر ؟.. اعرف رأي الشرع
الرئيس السيسي: الدولة ماضية بعزم فى مسيرة الحفاظ على حقوق المرأة
الرئيس السيسي: المرأة المصرية أيقونة الحضارة وصانعة الأجيال
كيف نحسن الصلاة على النبي؟ .. دار الإفتاء تجيب
بدعوة من السعودية.. وزير الرياضة يصل إلى جدة مرافقا لبعثة المنتخب القومي لكرة القدم
محافظ المنيا: رفع درجة الاستعداد القصوى بسبب سوء الأحوال الجوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

البرلمان
البرلمان
حسن رضوان

أعلنت النائبة الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، تقدمها بطلب إحاطة عاجل موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضرورة إعادة النظر في منظومة المعاشات، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية لأصحابها، وعلى رأسها ربط الحد الأدنى للمعاش بالحد الأدنى للأجور بشكل مباشر ومتوازٍ.

وأكدت شاكر، في بيان لها اليوم، أن المرحلة الراهنة تفرض تحركًا عاجلًا لمواكبة الارتفاعات المتتالية في الأسعار، مشددة على ضرورة دعم أصحاب المعاشات، خاصة أنهم أفنوا سنوات عملهم في خدمة الوطن، ويستحقون مستوى معيشة كريمًا يتناسب مع ما قدموه.

تحقيق التوازن بين الأجور والمعاشات لم يعد رفاهية

وأوضحت أن كبار السن يواجهون أعباءً متزايدة، سواء في النفقات المعيشية أو الالتزامات الأسرية، فضلًا عن احتياجاتهم الصحية والعلاجية، التي تتطلب توفير دخل يتناسب مع تلك المتطلبات، لافتةً إلى أن انخفاض قيمة المعاش مقارنة بما كانوا يحصلون عليه من أجور، يمثل عبئًا نفسيًا وماديًا كبيرًا.

وشددت عضو مجلس النواب على أن عدم قدرة أصحاب المعاشات على العمل في هذه المرحلة العمرية يفرض على الدولة مسؤولية مضاعفة لتوفير حياة كريمة لهم، مؤكدةً أن تحقيق التوازن بين الأجور والمعاشات لم يعد رفاهية، بل ضرورة ملحّة وأولوية قصوى.

واختتمت شاكر تصريحاتها بالتأكيد على أن طلب الإحاطة يستهدف وضع آلية واضحة تضمن أن يكون الحد الأدنى للمعاش مساويًا لنظيره في الأجور، بما يحقق العدالة ويكفل مستوى معيشة لائقًا لهذه الفئة.

النائبة الدكتورة إليزابيث شاكر مجلس النواب طلب إحاطة عاجل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد