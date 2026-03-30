ترامب: المحادثات بين واشنطن وطهران تمضي على نحو جيد.. و6 أبريل موعد الحسم

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، بوساطة مبعوثين من باكستان، تشهد تقدماً ملحوظاً، وفق ما نقلته صحيفة "فاينانشيال تايمز".

وأوضح ترامب أن واشنطن حددت 6 أبريل كمهلة نهائية لدفع طهران نحو قبول اتفاق يضع حداً للتصعيد، محذراً من أن قطاع الطاقة الإيراني قد يتعرض لهجمات أمريكية في حال فشل التوصل إلى تفاهم.

وفي ما يتعلق بإمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال الأيام القليلة المقبلة، وعودة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها، امتنع ترامب عن تقديم تفاصيل واضحة، لكنه أشار إلى أن التوصل لاتفاق قد يتم "بسرعة نسبية".

وأضاف أن العمليات العسكرية الأميركية استهدفت آلاف المواقع حتى الآن، مؤكداً أن قائمة الأهداف لا تزال تضم آلاف المواقع الأخرى، ما يعكس استمرار الضغط العسكري بالتوازي مع المسار الدبلوماسي.