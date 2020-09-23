حزين.. يوسف القعيد يرد على مروجي خبر وفاته.. فيديو

قال الكاتب والأديب يوسف القعيد ، إنه فوجئ اليوم، بخبر وفاته ، من بعض الزملاء، موضحًا أنهم اتصلوا به ليؤكدوا له أن هناك مواقع وصفحات شخصية لـ صحفيين كبار جدًا ، نشروا خبر وفاتي.





وأضاف يوسف القعيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك بعض الزملاء من نقابة الصحفيين أيضًا قاموا بنشر خبر وفاتى.





ولفت إلى أنه حزين على ما قام من بعض الزملاء بإعلان هذا الأمر، وطالب من الجميع تحرِّ الدقة فى نشر أى أخبار.





وأشار إلى أن الفترة الأخيرة و تحديدًا آخر 5 سنوات لم يكتب شيئا؛ وذلك بسبب مشاركته فى مجلس النواب.





وأوضح أنه يبلغ من العمر 76 عامًا، ويتمنى أن يكتب عن تجربته فى مجلس النواب خلال الـ 5 سنوات الأخيرة.