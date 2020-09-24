حظك اليوم الخميس 24 سبتمبر وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثير من الأشخاص بمتابعة الأبراج وبالأخص حظك اليوم، لذا كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أبرز توقعات الأبراج يوم الخميس 24-9-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
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برج الحمل
اجتماعيا ومهنيا: القمر في مربع برجك وتساورك الشكوك فلا تبالغ في إظهار مشاعر القلق.
عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تحافظ على برودة أعصابك وأن تفرمل انفعالاتك.
برج الثور
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ واليوم مناسب لتقوية الروابط والعلاقات مع الآخرين.
عاطفيا: الوضع الفلكي يدعمك اليوم ويمدك بالهدوء وتتيسر أمامك وسائل الراحة والاسترخاء.
برج الجوزاء
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يوجه ذهنك اليوم لكل الأفكار التي تسهم في تنمية المال والأعمال والاستثمار.
عاطفيا وعائليا: اليوم يساعدك الفلك على إصلاح علاقتك ممن تحب.. تتفهم الاختلاف ويساعدك ذلك على الاقتراب من الآخرين.
برج السرطان
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجد أنك تميل للتمرد.. فلا تبالغ في حساسيتك وتمردك على القوانين التي تربطك بشريك حياتك.
مهنيا وماليا: انتبه اليوم لحقوقك وادرس جيدا قراراتك ولا تغامر.
برج الأسد
صحيا ومهنيا: القمر في منزل العمل يشحن يومك بالواجبات، ومع ذلك توازن جيدا بين اهتمامك بصحتك وقيامك بواجباتك.
عاطفيا وعائليا: فينوس في برجك تمنحك جاذبية والقمر يدفعك للتركيز على واجبات منزلية وعائلية وتكسب دعم الجميع.
برج العذراء
مهنيا واجتماعيا: تناغم القمر مع أورانوس يمدك بقوة التحمل والبلاغة مما يساعدك اليوم على عرض وجهة نظرك ببراعة.
عاطفيا: القمر في منزل الحب يعدك بأوقات حلوة وتحصل على إعجاب الجنس الآخر وتعيش حالة عاطفية مفرحة.
برج الميزان
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وقد تبدو متوترا ومرتبكا، فلا تتهور بقول أو فعل.
مهنيا واجتماعيا: تبحث عن الانفتاح والتحرر من القيود ورغم الضغوط الفرص متاحة للخروج والانطلاق.
برج العقرب
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمنحك اليوم الطاقة اللازمة لتتقدم وتوطد علاقاتك.
عاطفيا: الوضع الفلكي يساعدك اليوم أن تلمس القلوب وتجد الكلمة المناسبة لكل موقف وتسيطر على من حولك بعطاء جارف.
برج القوس
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني يدفعك للتركيز على أمور مهنية ومالية، فقط راجع جيدا خطواتك وقم بحساباتك جيدا لتحقق مكاسب.
عاطفيا: تستطيع أن تعطي لمن حولك مثالا يُحتذى به في الحب بشرط أن تحافظ على اللباقة.
برج الجدي
عاطفيا: تتقدم بثقة نحو من تحب، كما أن القمر في برجك يجعلك متألقا وجذابا.
مهنيا: رغم الضغوط.. فإن تناغم القمر مع أورانوس يمدك اليوم بطاقة مهولة وتذهل الكثيرين بحماسك وفاعليتك.
برج الدلو
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة واليوم يجب أن تعتني بنفسك وتهتم بصحتك وسلامتك وتنظم جهودك.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق ويطالبك بالدقة في كل ما تقول وتفعل وعليك أن تتجنب الزهو بنفسك.
برج الحوت
اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزلك الحادي عشر ويمدك ذلك بالثقة في النفس، وتكتشف أنك أقوى مما تعتقد وتنفعك مرونتك.
عاطفيا: تناغم القمر مع أورانوس يجعلك اليوم جذابا وتعرف كيف تشيع من حولك جوا من العذوبة.