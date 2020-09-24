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سيارات

قبل ما تشتري اعرف مميزات وعيوب سيارة كيا ريو

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 06:03 م
كيا ريو
كيا ريو
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أماني نوار
تعتبر كيا ريو  من السيارات التي تنتمي لفئة السيارات B، بالإضافة أنها سيارة ميسورة التكلفة واقتصادية، ولديها العديد من المميزات، مثل الوسائد الهوائية الجانبية على المقعد، وأكياس الهواء الجانبية المثبتة في المقدمة، مريحة جدا للسيارات المدمجة.

ومن مميزات هذه السيارة  أنها مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعته 1.6 لتر ، بقوة 130 حصان، فعلى الرغم من أن ريو ليست سريعة، فقد ضبطها كيا لتطوير تسارع جيد في جميع أنحاء المدينة، أما من أبرز المميزات أيضا هي شاشة تعمل بجحجم 50 بوصة، ومرايا مدفئة، وراديو ، وشاشة الكاميرا الخلفية.



كما أن السيارة تستوعب العائلات، وذلك بمجرد دخولك ريو، توقع أن تفاجأ بمساحتها الواسعة، لن تواجه هذه السيارة مشكلة في نقل أربعة بالغين.  

أما من أهم  مميزات السلامة في السيارة أن تم اختيار سيارة ريا كأفضل سيارة عائلية، حيث حصلت  على المصابيح  الأمامية LED، ومن  الداخل فجاء التصميم الداخلي مريح جدا، ولكن الجودة منخفضة جدا، سنجد أن عيوب السيارة هي أن ناقل الحركة يدوي وهذا كان في البداية أم الآن فالسيارة متاحة بناقل حركة أوتوماتيكي  بـ6 سرعات.
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