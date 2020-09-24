قبل ما تشتري اعرف مميزات وعيوب سيارة كيا ريو

تعتبر كيا ريو من السيارات التي تنتمي لفئة السيارات B، بالإضافة أنها سيارة ميسورة التكلفة واقتصادية، ولديها العديد من المميزات، مثل الوسائد الهوائية الجانبية على المقعد، وأكياس الهواء الجانبية المثبتة في المقدمة، مريحة جدا للسيارات المدمجة.





ومن مميزات هذه السيارة أنها مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعته 1.6 لتر ، بقوة 130 حصان، فعلى الرغم من أن ريو ليست سريعة، فقد ضبطها كيا لتطوير تسارع جيد في جميع أنحاء المدينة، أما من أبرز المميزات أيضا هي شاشة تعمل بجحجم 50 بوصة، ومرايا مدفئة، وراديو ، وشاشة الكاميرا الخلفية.













كما أن السيارة تستوعب العائلات، وذلك بمجرد دخولك ريو، توقع أن تفاجأ بمساحتها الواسعة، لن تواجه هذه السيارة مشكلة في نقل أربعة بالغين.



