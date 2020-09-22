شاهد.. كيا تقفز قفزة خطيرة في الهواء 360 درجة بسيارتها الجديدة kia k5

بزاوية 360 درجة بهدف الترويج والدعاية لسيارتها الجديدة، فهذا الفيديو يدل على قوة تحمل السيارة للقفز في الهواء دون أضرار تذكر.

قامت السيارة K5 بالالتفاف حول نفسها أثناء القفزة واستخدمت كيا نسخة K5 GT مع إضافة بعض التعديلات منها وضع دعامات داخلية لتحمي السيارة و السائق في حال انقلاب السيارة، وهي مثل التي تستخدم في سيارات الرالي والسباقات، وتم أيضا تعديل الفرامل لتكون قادرة على إيقاف السيارة في أي ظروف.

مواصفات كيا kia k5

كيا kia k5 تأتي بمحركين يتصل أولهما بتيربو وهو محرك أساسي رباعي الأسطوانات سعته 1600 سي سي يولد قوة 180 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 264 نيوتن. متر، أما بالنسبة للفتيس فسيكون واحدا لكل الطرازات، وهو فتيس جديد كليا أوتوماتيك دبل كلتش 8 سرعات.







