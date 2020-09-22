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سيارات

شاهد.. كيا تقفز قفزة خطيرة في الهواء 360 درجة بسيارتها الجديدة kia k5

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 04:00 م
كيا تقفز قفزة خطيرة
كيا تقفز قفزة خطيرة في الهواء 360 درجة بسيارتها kia k5
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اشرف عطية
بعد طرحها مؤخرا للسيارة K5 نشرت كيا فيديو جديدا ترويجيا لها أثناء قيامها بقفزة بارعة بالسيارة الجديدة كيا K5، وهي قفزة صعبة للغاية وخطيرة بزاوية 360 درجة بهدف الترويج والدعاية لسيارتها الجديدة، فهذا الفيديو يدل على قوة تحمل السيارة للقفز في الهواء دون أضرار تذكر.




قامت السيارة K5 بالالتفاف حول نفسها أثناء القفزة واستخدمت كيا نسخة K5 GT مع إضافة بعض التعديلات منها وضع دعامات داخلية لتحمي السيارة و السائق في حال انقلاب السيارة، وهي مثل التي تستخدم في سيارات الرالي والسباقات، وتم أيضا تعديل الفرامل لتكون قادرة على إيقاف السيارة في أي ظروف.
 

مواصفات كيا kia k5
كيا kia k5 تأتي بمحركين يتصل أولهما بتيربو وهو محرك أساسي رباعي الأسطوانات سعته 1600 سي سي يولد قوة 180 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 264 نيوتن. متر، أما بالنسبة للفتيس فسيكون واحدا لكل الطرازات، وهو فتيس جديد كليا أوتوماتيك دبل كلتش 8 سرعات. 


والمحرك الآخر ذو طابع رياضي تيربو رباعي الأسطوانات 2500 سي سي يولد قوة 290 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 422 نيوتن. متر متصل بنفس الفتيس السابق، ومدعم بخاصية DCT لتوفير قوة أكثر، والتي ستمكن السيارة من التسارع إلى 100 كم/ساعة خلال 5.8 ثانية فقط، وهو رقم جيد جدا وننصح بعدم محاولة تجربة مثل هذه الحركات لأنها تتم بتجهيزات خلف الكاميرات نحن لا نراها وتتم بدرجات أمان في غاية الدقة وعلى يد سائقين محترفين.
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