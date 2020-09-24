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فن

صورة جديدة لـ ياسمين عبد العزيز بصحبة العوضي تثير جدل حَملَها

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:31 م
صدى البلد
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نبيل العدوي
أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز الجدل بسبب صورة نشرها زوجها الفنان أحمد العوضي على حسابه بموقع انستجرام تشكك فى حملها.




كانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، قد شاركت جمهورها ومتابعيها، صورة كرتونية جديدة عبر خاصية استوري من خلال حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت ياسمين عبدالعزيز برفقة زوجها أحمد العوضي في زي سوبر مان.


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وسخرت ياسمين من الأمر لاشتراكها مع زوجها أحمد العوضي في نفس اللزمة الكلامية، وعقبت بوضع عدة تعبيرات ضاحكة، نالت إعجاب متابعيها.


وشاركت ياسمين عبد العزيز في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان 2020. 
صورة جديدة لـ ياسمين عبد العزيز بصحبة العوضي تثير جدل حَملَها
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