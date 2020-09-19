طلبت الطلاق من أحمد العوضي.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل في السعودية

وقال العوضي: «البداية عندما ترشحت لمسلسل لآخر نفس مع ياسمين عبد العزيز وكان نفسي اشتغل معاها.. وفي أول مرة قابلتها حطت يدها على كتفي، وقالتي كلمة ورديت عليها ودبحت لها القطة».

وتابع قائلًا: «في يوم روحت البروفة ودخلت لقيت المخرج قاعد ودخلت ياسمين عبد العزيز وسلمت عليها وقالت له معيش نسخة من السيناريو، وفضلت أتكلم معاها كتير ولاقيتها ضحكت يعني قلبها مال وبدأت العلاقة بيننا».





وأضاف أحمد العوضي: «علاقة ارتباطي بـ ياسمين طبيعية وبدات بتعارف ثم إعجاب وقرار ارتباط وزواج»، مضيفا: «علاقتي بـ ياسمين عبد العزيز زي أي اتنين، ولم نعلن في البداية عن الارتباط لأنني لم أضمن استمرار العلاقة .. زعلنا واتخانقنا وسبنا بعض ورجعنا تاني لبعض ومحدش يعرف أي حاجة، واحنا متجوزين من قبل الإعلان عن الزواج، وكنا متزوجين قبل حتى انتشار صور عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز».





وعن فارق العمر بينهما قال: «ياسمين عبد العزيز أكبر مني بـ 6 سنوات، وهناك شائعات وأخبار كاذبة بأن ياسمين أكبر مني بـ 12 سنة».



