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فن

محمد صبحي يرفض تقديم شخصية طبيب الغلابة في مسلسل.. اعرف السبب

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 07:36 م
محمد صبحى
محمد صبحى
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محمد نبيـل
استضافت الإعلامية شيرين سليمان الفنان محمد صبحي في اول حلقات برنامجها (عين أونلاين).

وسألت الإعلامية الفنان محمد صبحي عن ترشيح الفنانة وفاء عامر له وطلبها منها  تقديم صبحي عمل يجسد السيرة الذاتيه لطبيب الغلابة محمد مشالي.

وأيضا:
وقال صبحي إنه يرفض تقديم الشخصية ويرى أن لطفي لبيب هو الانسب لهذا الدور ، متابعا: ربما افكاره تتناسب مع الدكتور الراحل وهو يحب ان يقدم شخصيه مثله لكنها تتناسب اكتر مع لطفي لبيب.

برنامج " عين اون لاين " هو برنامج اسبوعي تقدمه شيرين سليمان عبر يوتيوب، تستضيف من خلاله عدد من الشخصيات العامة والفنية ليتحدثوا عن مشوارهم والدروس المستفادة وكذلك ابداء ارائهم فيما يخص اهم الترندات التي تشغل جمهور السوشيال ميديا.
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