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فن

حاولت تنصر العدل.. أول تعليق من نهى العمروسي بعد حبس ابنتها في قضية فيرمونت

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 04:13 م
نهى العمروسي
نهى العمروسي
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نبيل العدوى
اكتفت الفنانة نهى العمروسي بتعليق مقتضب بعد القبض على ابنتها، نشرته عبر صفحتها بموقع فيس بوك قالت فيها: "تهمة نازلى بنتى الحقيقية إنها حاولت تنصر العدل ضد الظلم".

وتصدرت الفنانة نهى العمروسي مؤشرات البحث "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد حبس ابنتها في قضية فندق فيرمونت.

وكشفت جهات التحقيق عن حبس أحمد الجنزورى، ونازلى مصطفى كريم، ابنة نهى العمروسي، 4 أيام على ذمة التحقيق فى قضية الفيرمونت.
 
وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهم "عمر حافظ" احتياطيا على ذمة التحقيقات، في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت، وذلك بعد إلقاء القبض عليه؛ نفاذًا لقرار النيابة العامة، يوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري، وقد واجهته النيابة العامة بالاتهامات المسندة إليه، وجارٍ استكمال التحقيقات.

حاولت تنصر العدل.. أول تعليق من نهى العمروسي بعد حبس ابنتها في قضية فيرمونت
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