حاولت تنصر العدل.. أول تعليق من نهى العمروسي بعد حبس ابنتها في قضية فيرمونت

اكتفت الفنانة نهى العمروسي بتعليق مقتضب بعد القبض على ابنتها، نشرته عبر صفحتها بموقع فيس بوك قالت فيها: "تهمة نازلى بنتى الحقيقية إنها حاولت تنصر العدل ضد الظلم".



