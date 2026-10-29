محافظ جنوب سيناء يشهد قرعة اختيار الفائزين بالتأشيرات الإضافية للحج

شهد محافظ جنوب سيناء،الدكتور إسماعيل محمد كمال، مراسم إجراء القرعة العلنية لاختيار الفائزين بالتأشيرات الإضافية للحج لموسم الحج الحالي، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، في إطار الحرص على تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

جاء ذلك بحضور نائب محافظ جنوب سيناء، الدكتورة إيناس سمير، والسكرتير العام للمحافظة، إيهاب مكاوي، ورئيس مدينة طور سيناء، والمستشار العسكري للمحافظة، ومدير مديرية التضامن الاجتماعي، ومدير مديرية الأوقاف، وممثل الإدارة المركزية للأزهر الشريف، إلى جانب عدد من المتقدمين لأداء فريضة الحج.

واستُهلت الفعاليات بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبتها كلمة مديرية التضامن الاجتماعي، التي تضمنت توجيه الشكر لمحافظ جنوب سيناء على دعمه المتواصل لجهود المديرية، مشيرة إلى استجابة الوزارة لطلب المحافظة بتخصيص تأشيرات حج إضافية، بما يعزز فرص المواطنين في أداء الفريضة، ويضاعف تقريبًا العدد الإضافي مقارنة بالعام الماضي.

وأوضحت المديرية أن إجمالي تأشيرات الحج المخصصة للمحافظة هذا العام بلغ 78 تأشيرة، جرى اختيار الفائزين بها من خلال القرعة الإلكترونية العلنية التي نظمتها الوزارة، وفقًا لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، فيما خُصصت التأشيرات الإضافية لإجراء قرعة علنية مستقلة بين المتقدمين المستوفين للشروط.

وبلغ إجمالي الطلبات المقدمة للحصول على التأشيرات الإضافية 55 طلبًا، استُبعد منها 10 طلبات لعدم انطباق الشروط، ليتبقى 45 متقدمًا خاضوا القرعة العلنية على التأشيرات الإضافية، إلى جانب اختيار أسماء احتياطية وفقًا للترتيب الناتج عن القرعة.

وهنأ محافظ جنوب سيناء، اللواء الأستاذ الدكتور إسماعيل محمد كمال، الفائزين بتأشيرات الحج، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا، وأن يمنّ الله عليهم بالعودة سالمين إلى أرض الوطن، مؤكدًا حرص المحافظة على إتاحة الفرص أمام المواطنين وفقًا لمبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، بما يضمن إجراء القرعة بكل حيادية ودون تدخل بشري.