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حوادث

حبس أحمد الجنزوري وابنة نهى العمروسي 4 أيام في قضية الفيرمونت

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:37 م
قضية فتاة الفيرومنت
قضية فتاة الفيرومنت
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كشف مصدر مطلع عن حبس أحمد الجنزورى ونازلى مصطفى كريم ابنه  نهى العمروسي أربعة أيام على ذمة التحقيق فى قضية الفيرمونت. 

وأمرت النيابة العامة"  بحبس المتهم "عمر حافظ" احتياطيا على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت، وذلك بعد إلقاء القبض عليه نفاذًا لقرار النيابة العامة يوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري، وقد واجهته النيابة العامة بالاتهامات المسندة إليه، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس متهم  يدعي «أمير زايد» أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نَيل سيتي).
 
ذلك بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه أمس حالَ محاولته الهرب خارج البلاد كباقي المتهمين؛ لاتهامه في واقعةٍ مماثلةٍ للواقعة سالفة الذكر.

 وقد اتخذت «النيابة العامة» إجراءات إلقاء القبض على سائر المتهمين من خلال «الإنتربول»، وجارٍ استكمال التحقيقات.
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