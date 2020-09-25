حظك اليوم الجمعة 25 سبتمبر وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثير من الأشخاص بمتابعة الأبراج وبالأخص حظك اليوم، لذا كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أبرز توقعات الأبراج يوم الجمعة 25-9-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
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برج الحمل
مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تهتم بإظهار المزيد من اللباقة في تعاملاتك.
عاطفيا: إذا أردت أن تطاع فلتطالب الطرف الآخر بالمستطاع وكن واقعيا.
برج الثور
ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بالمهارة والبراعة والقدرة على التعامل بطريقة عملية.
عاطفيا: رغم الضغوط.. الوضع الفلكي قد يدفعك اليوم نحو التخطيط للقيام برحلة تجمعك بمن تحب.
برج الجوزاء
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثامن يساعدك اليوم على استنتاج واكتشاف الكثير من حولك.. وقد تميل لتنمية ممتلكات، فقط عليك بمقاومة رغبات التبذير.
عاطفيا: تعدك الأفلاك بلقاءات مهمة وقد تكون هناك فرصة أكبر للتفاهم.
برج السرطان
عاطفيا: إذا كنت متزوجا انتبه ولا تكن قاسيا إذا واجهت استفزازا أو معارضة من شريك حياتك.
مهنيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك أن تدرس جيدا كل ما يعرض عليك من أمور وكن ملتزما في الأمور القانونية.
برج الأسد
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة يمنحك نشاطا وطاقة وحيوية وتصر على إنجاز أعمالك على أكمل وجه.
عاطفيا وعائليا: لديك الكثير من الواجبات لتقوم بها وتستطيع أن ترتب أولوياتك جيدا.
برج العذراء
صحيا وعاطفيا: القمر في منزل الحب يدعمك ويمنحك كل النشاط والطاقة والحب.
مهنيا واجتماعيا: تعدك الأفلاك بدعم الكثيرين وتنجح في أن تعطي انطباعا جيدا عن نفسك.
برج الميزان
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس.. فلا تدع الذكريات الأليمة تسيطر عليك وتربك علاقتك بالبعض.
مهنيا وماليا: ينصحك الفلك أن تتصرف بحكمة.. فالوضع الفلكي يستدعي الانتباه.
برج العقرب
مهنيا وعائليا: القمر في منزل العلاقات يجعلك فخورا وواثقا من نفسك وتسن قوانينك بلباقة.
عاطفيا: رغم الضغوط والتشوش.. الفلك يمدك اليوم بأفكار مثمرة تقربك ممن تحب.
برج القوس
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تضاعف تركيزك في الأمور المهنية والمادية وراجع جيدا خطواتك وحساباتك.
عاطفيا: ينصحك الفلك بدراسة وقع كلماتك على الطرف الآخر قبل أن تتفوه بها وذلك إذا أردت إصلاحا.
برج الجدي
مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. اقتران القمر مع المشتري وبلوتو يحفز اليوم طموحاتك ومهاراتك.
عاطفيا: القمر في برجك يمدك اليوم بابتسامة ساحرة وتبدو في أفضل حالاتك.
برج الدلو
عاطفيا واجتماعيا: اليوم قاوم ميلك للعصبية ولا تتكلم عن حياتك الشخصية واعمل في صمت.
مهنيا وصحيا: القمر بمنزلك الثاني عشر.. احرص اليوم على الاسترخاء والاهتمام بصحتك وعدم تبديد طاقتك فيما لا يفيد.
برج الحوت
مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع داعم يجعلك تُحسن التصرف وتعرف كيف تكسب مساندة الجميع بسهولة.
عاطفيا وعائليا: يعدك الفلك بيوم رائع يسمح لك بتحقيق تواصل وتفاهم سريع مع المحيطين بك..