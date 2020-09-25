أخبار الرياضة.. الأهلي يحسم الموقف النهائي للمدرب الجديد خلال ساعات.. والصحف السعودية تتغنى بـ "كارتيرون"

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :





تحسم لجنة التخطيط للكرة بالأهلي خلال ساعات الموقف النهائي للسويسري رينيه فايلر المدير الفني من البقاء داخل القلعة الحمراء أو الرحيل بشكل نهائي وعدم الإستمرار لقيادة الفريق في منافسات دوري أبطال أفريقيا.





