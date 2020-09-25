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رياضة

أخبار الرياضة.. الأهلي يحسم الموقف النهائي للمدرب الجديد خلال ساعات.. والصحف السعودية تتغنى بـ "كارتيرون"

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 03:37 م
موجز الرياضة صدى
موجز الرياضة صدى البلد
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محمد السعيد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

تحسم لجنة التخطيط للكرة بالأهلي خلال ساعات الموقف النهائي للسويسري رينيه فايلر المدير الفني من البقاء داخل القلعة الحمراء أو الرحيل بشكل نهائي وعدم الإستمرار لقيادة الفريق في منافسات دوري أبطال أفريقيا.

سلطت الصحف السعودية، الضوء على تأهل فريق التعاون بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، بعد الفوز على الدحيل القطري، بهدف دون رد، أمس، الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال آسيا.

وجه حسني عبدربه نجم النادى الإسماعيلي السابق رسالة مؤثرة الى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

كشف مصدر مطلع داخل إتحاد الكرة عن آخر المستجدات بشأن التحقيقات الجارية فى سرقة كؤوس أمم إفريقيا من مقر الجبلاية.

أفاد تقرير مغربي، بأن نادي الوداد حسم صفقة النجم الليبي مؤيد اللافي لاعب فريق اتحاد العاصمة الجزائري، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.


رفض النجم الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب فريق برشلونة الإسباني، فكرة الانضمام إلى نادي ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

اتفق نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان مع وجهة نظر زميله السابق ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة، بشأن الطريقة التي رحل بها لويس سواريز مهاجم البلوجرانا إلى صفوف أتلتيكو مدريد.


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