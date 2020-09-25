AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

دون تدخل من الأم.. مقتل طفل بعمر 7 أعوام على يد زوج والدته بإيطاليا

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 09:41 م
دون تدخل من الأم
دون تدخل من الأم لإنقاذه.. طفل يلقى مصرعه على يد زوج والدته
Advertisements
هدير علاء
لقي طفل في السابعة من عمره مصرعه على يد زوج والدته، الذي انهال عليه بالضرب المبرح بعصا حتى فارق الحياة، وتواجه الأم بدورها اتهامًا بعدم التدخل لإنقاذ نجلها أو فعل أي شيء لإيقاف الجاني.

وتناول تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية، تفاصيل هذه الواقعة المأساوية التي حدثت بمدينة "نابولي" جنوب إيطاليا، موضحًا أن الجاني "توني بادرا" ضرب نجل زوجته حتى الموت، كما يواجه اتهامًا بالاعتداء بالضرب على الشقيقة الصغرى للضحية، والتي يبلغ عمرها ثلاثة أعوام فقط.


ومن الممكن أن يواجه الجاني، وهو مزدوج الجنسية (تونسي- إيطالي) ويبلغ عمره 25 عامًا، عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة قتل الطفل "جوزيبي" وضرب شقيقته والتي عُثِر عليها وقد كان وجهها ملطخًا بالدماء.

وأفاد تقرير "ميرور" بأن الأم "فالنتينا كاسا" قد تُعاقب بدورها بالسجن مدى الحياة بموجب القانون الإيطالي لفشلها في التدخل لوقف الاعتداء على نجلها، إلى جانب أنها تواجه اتهامًا بترك نجلها المحتضر دون رعاية لفترة طويلة قبل الاتصال بالنجدة.

وقال جيران العائلة إنهم كانوا على علم بما يتعرض له الصبي من تعنيف على يد زوج والدته، مشيرين إلى أن الأم سبق أن تسترت على عنف زوجها مرات عديدة في الماضي، وكانت متواجدة في ليلة الحادث ولم تفعل أي شيء لحماية طفليها خلال الاعتداء المروع الذي تعرضا له على يد زوجها.


ويواجه زوج الأم اتهامات عدة من بينها القتل والشروع في قتل شقيقة الضحية.

وأشارت تقارير وسائل إعلام محلية إلى أن "فالنتينا كاسا" دافعت عن زوجها وحاولت التستر عليه بعد الحادث؛ ومازالت المحاكمة مستمرة.
دون تدخل من الأم.. مقتل طفل بعمر 7 أعوام على يد زوج والدته بإيطاليا
دون تدخل من الأم.. مقتل طفل بعمر 7 أعوام على يد زوج والدته بإيطاليا
دون تدخل من الأم.. مقتل طفل بعمر 7 أعوام على يد زوج والدته بإيطاليا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى واقعة تورط أب بقتل طفله المعاق بالضرب حتى الموت.. أم الطفل: زوجى كان دائم العطف عليه ويحبه أكثر من شقيقيه

حاولت التستر على ملابسات مصرعه.. إهمال مربية ينهي حياة طفل عمره عامان

رحلة ترفيهية تتحول إلى مأتم.. مصرع طفل فجأة أمام عائلته وشقيقاه في حالة حرجة

ترشيحاتنا

دون كيماويات.. مكونات منزلية تعالج حب الشباب خلال ساعات

كاش مايوه وفساتين مثيرة.. أجرأ إطلالات رانيا يوسف الصيفية.. صور

بجانب الحب.. 5 صفات يتمناها الرجل في شريكة حياته

ذهب بزوجته للدكتور ومات عنده| القصة الكاملة لوفاة شاب في عيادة خاصة بالشرقية..شاهد

بيراميدز يكشف حقيقة التفاوض مع المدير الفني للأهلي

مصدر بالزمالك يكشف حقيقة التفاوض مع ريتشموند بواكي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون تدخل من الأم.. مقتل طفل بعمر 7 أعوام على يد زوج والدته بإيطاليا

بجانب الحب.. 5 صفات يتمناها الرجل في شريكة حياته

دون كيماويات.. مكونات منزلية تعالج حب الشباب خلال ساعات