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بسبب الغيرة.. أب بلا رحمة يسمم طليقته ورضيعهُ | شاهد

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:39 م
أب بلا رحمة يسمم
أب بلا رحمة يسمم طليقته وطفله الرضيع بسبب الغيرة
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هدير علاء
قتل أب غيور طفله الرضيع عن طريق الخطأ بعد أن دس سمًا لزوجته السابقة ووالدة نجله للتخلص منها بعد انهيار زواجهما.


وأفادت تقارير إخبارية بأن هذه الجريمة حدثت في ولاية "سانتا كاتارينا" البرازيلية، موضحة أن الجاني، والذي لم يتم الكشف عن هويته، كان من المفترض أن يترك منزل الزوجية الذي يقيم به برفقة الضحية "جوزيلي لوبيز"، البالغة من العمر 36 عامًا، في أعقاب انفصالهما، لكن الغيرة تملكت منه بعد أن اكتشف أنها على علاقة برجل آخر، ويُزعم أنه سمم قطعة من اللحم وقدمها لها.




وجاء في تقرير لصحيفة "The Sun" البريطانية نُشر اليوم، الخميس، أن طفله الرضيع تناول بدوره جرعة قاتلة من السم غير المحدد أثناء الرضاعة من والدته؛ وعندما بدأت أعراض التسمم تظهر على الأم، أخبرها الجاني بأنه سيصطحبها وطفلهما إلى مستشفى، لكنه قاد طليقته ورضيعه المحتضرين إلى غابة نائية ودفن جثتيهما هناك؛ وبدأ القلق يراود أفراد عائلة الضحية بعد أن أرسل إليهم طليقها رسائل من هاتفها المحمول بشأن الانتقال إلى مكان جديد؛ وعندما حاول أقاربها الاتصال بها وجدوا أن رقمها غير متاح؛ وفي أعقاب ذلك، انتبه نجلها المراهق إلى أن شخصًا آخر قد كتب هذه الرسائل، ونبه بقية العائلة.


وألقت الشرطة القبض على الجاني، البالغ من العمر 34 عامًا، والذي اعترف بقتل زوجته السابقة بعد أسبوع من الإبلاغ عن اختفائها وطفلهما في الخامس عشر من سبتمبر الجاري.


وعثرت السلطات على جثة الأم وطفلها الرضيع في الثاني والعشرين من سبتمبر، وقال الجاني خلال التحقيقات إنه لم يكن ينوي قتل الرضيع، مضيفًا أنه سمم قطعة من اللحم قبل أن تتناولها الضحية، ولم يكن يعلم أن السم سوف يؤثر في طفلهما، الذي أرضعته والدته بعد فترة وجيزة من تناولها الطعام المسمم.

وأشار مصدر مسئول في الشرطة المحلية إلى وجود ثغرات في رواية المتهم لملابسات ما حدث، وهو ما جعل قصته محيرة، ومازالت التحقيقات جارية.
بسبب الغيرة.. أب بلا رحمة يسمم طليقته ورضيعهُ | شاهد
بسبب الغيرة.. أب بلا رحمة يسمم طليقته ورضيعهُ | شاهد
بسبب الغيرة.. أب بلا رحمة يسمم طليقته ورضيعهُ | شاهد
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