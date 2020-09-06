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منوعات

لابتزاز طليقته المصرية| أب سعودي يعذب طفله بـ بشاعة والأم تستغيث.. فيديو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:48 ص
أب يعذب طفله
أب يعذب طفله
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عزة عاطف
دشن رواد موقع تويتر هاشتاج #أنقذوا_طفل_الرياض_المعنف، بعد تداول مقطع فيديو مؤلم لأب سعودي يمارس كل أنواع التعذيب ضد طفله من أجل ابتزاز والدته المصرية.

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انفصلت الأم المصرية عن زوجها السعودي بدعوى خلع منذ سنة وثلاثة أشهر، وبهدف الضغط عليها لتعود إلى المملكة قام طليقها بتصوير طفلهما البالغ من العمر عامين أثناء تعذيبه وأرسل إليها المقاطع.

قامت الأم المسكينة بحظره لعدم قدرتها على رؤية طفلها يعاني ويتألم، لكنها قررت فضح أفعال زوجها ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي لمناشدة الجهات المختصة في المملكة لإنقاذ طفلها من التعنيف المستمر.

المقطع هز قلوب المغردين ورواد مواقع التواصل، وتفاعل عدد كبير من المستخدمين مع المقطع في محاولة لمساعدتها على إنقاذ طفلها من والده المعنف، وتهديده بالاستمرار في تعذيب الطفل حتى تعود إليه.

طالب المستخدمون الجهات المختصة بضرورة معاقبة الأب وإنقاذ الطفل المسكين من بين يديه، متفاعلين مع الهاشتاج.

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