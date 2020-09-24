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منوعات

تناول مسكن للألم.. أم تعثر على نجلها جثة هامدة في غرفته| شاهد

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:04 م
بعد تناوله دواء مسكن
بعد تناوله دواء مسكن للألم.. أم تعثر على نجلها جثة هامدة
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هدير علاء
تحدثت أم بريطانية عن تفاصيل المأساة التي حلت بعائلتها إثر وفاة نجلها، البالغ من العمر 21 عامًا، عقب تناوله مسكن قوي للألم خاص بوالده الذي يعاني من مرض مزمن.


وبحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الأم عثرت على نجلها "آرون ويلز" جثة هامدة في غرفته بمنزل عائلته في مدينة "ساوثهامبتون" بإنجلترا، حيث كان قد توجه إلى هناك لقضاء عطلة برفقة والديه، إلا أنه أثناء رحلة العودة فقد عقارًا كان يتناوله لعلاج اضطرابات القلق ونوبات الهلع بعد أن أصبح مدمنًا عليه.




وفور وصوله إلى المنزل تناول بعضًا من مسكنات الألم القوية الخاصة بوالده المصاب بالسرطان بدلًا من دوائه المفقود، وفي نفس الليلة خرج برفقة مجموعة من أصدقائه وعاد في وقت متأخر وظل نائمًا طوال اليوم؛ وعندما توجهت والدته إلى غرفته لتفقد حالته فوجئت به جثة هامدة.

وتبين خلال التحقيقات في واقعة وفاته أنه كان يتناول عقارًا مضادًا لاضطرابات القلق للتأقلم مع الضغط النفسي الناجم عن تشخيص إصابة والده بمرض السرطان، ذلك إلى جانب أنه قد تم تشخيص إصابته هو بالصرع، وأصيب بكسر في أنفه قبل وفاته بوقت قصير خلال نوبة صرع انتابته.



وأوضحت الطبيبة الشرعية المسئولة عن إجراء فحوصات ما بعد الوفاة لـ"آرون ويلز" أن العقار المسكن للألم الخاص بوالده يؤثر على معدل التنفس ويتسبب في إبطائه، وقد أصيب الشاب باحتقان في رئتيه بسبب تباطؤ تنفسه وفي النهاية توقف تمامًا عن التنفس.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن والدته قولها إن وفاة نجلها المفاجئة دمرت عائلتها، مؤكدة أنها لا يمكنها التعافي من تأثير هذه الصدمة على الإطلاق.
تناول مسكن للألم.. أم تعثر على نجلها جثة هامدة في غرفته| شاهد
تناول مسكن للألم.. أم تعثر على نجلها جثة هامدة في غرفته| شاهد
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