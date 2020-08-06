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منوعات

بعد تناول بقايا طعام في ثلاجة منزلها.. سيدة تسقط جثة هامدة فجأة لهذا السبب

الخميس 06/أغسطس/2020 - 05:52 م
بعد تناول بقايا طعام
بعد تناول بقايا طعام في ثلاجة منزلها.. سيدة تسقط جثة هامدة
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هدير علاء
في واقعة مأساوية، سقطت سيدة في السابعة والعشرين من عمرها جثة هامدة عقب تناولها بقايا وجبة طعام وجدتها في ثلاجة منزلها دون أن تدرك أن هذه الوجبة تحتوي على الجمبري، الذي كانت تعاني من حساسية مميتة تجاهه.

وفور أن أدركت هذه السيدة "ريفكا دريدي"، المقيمة في مدينة "باليرمو" الإيطالية، ما حدث، ركضت لطلب المساعدة، لكنها سقطت أرضًا ودخلت في غيبوبة قبل وصول المسعفين.


وأعلن الأطباء وفاتها بعد يومين في المستشفى، دون أن تستعيد وعيها إطلاقًا، وقد تركت وراءها طفلًا عمره ثمانية أشهر، وفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وجاء في تقرير لصحيفة إيطالية أنه لدى عودة هذه السيدة إلى منزلها بعد انتهاء نوبة عملها، توجهت إلى الثلاجة بحثًا عن وجبة تتناولها، وعثرت على طبق من المكرونة في الداخل، وتناولت منه شوكة واحدة فحسب قبل أن تدرك أن الوجبة كانت تحتوي على عنصر تعاني هي من حساسية تجاهه.


وفي ذلك الوقت لم يكن شريك حياتها متواجدًا بالمنزل، لذا ركضت إلى الخارج لطلب المساعدة من الجيران، الذين اتصلوا بالإسعاف بالفعل، لكنها دخلت في غيبوبة قبل وصول سيارة الإسعاف.

يشار إلى أن "ريفكا" قد وُلدت في الأساس في تونس، لكنها أقامت في إيطاليا لمدة 10 سنوات على الأقل.
بعد تناول بقايا طعام في ثلاجة منزلها.. سيدة تسقط جثة هامدة فجأة لهذا السبب
بعد تناول بقايا طعام في ثلاجة منزلها.. سيدة تسقط جثة هامدة فجأة لهذا السبب
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