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منوعات

ابنتها كادت تختنق.. أم تعثر على أجزاء من كمامة واقية داخل وجبة سريعة.. شاهد

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:38 م
أم تعثر على أجزاء
أم تعثر على أجزاء من كمامة واقية داخل وجبة سريعة
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هدير علاء
أعربت سيدة بريطانية عن بالغ استيائها إثر عثورها على أجزاء من كمامة واقية داخل وجبة من قطع الدجاج كانت قد قامت بشرائها من أحد فروع مطعم وجبات سريعة شهير بمقاطعة "هامبشاير" الواقعة جنوب إنجلترا، أمس الثلاثاء.

وأوضحت هذه السيدة "لورا أربر" أنها اكتشفت المفاجأة الصادمة بعد أن بدأت طفلتها ذات الستة أعوام تصاب باختناق أثناء تناولها الطعام، مشيرة إلى أنها عثرت على أجزاء الكمامة الواقية في قطعتين على الأقل من الوجبة المكونة من 20 قطعة دجاج أحضرتها من أجل أطفالها.


وأشارت إلى أنه أثناء تناول الأطفال للوجبة، فوجئت بأن ابنتها تختنق لتكتشف آنذاك وجود أجزاء من الكمامة داخل قطعة الدجاج التي كانت تتناولها.

وتوجهت بعد ذلك إلى فرع المطعم للتقدم بشكوى وطلبت التحدث مع المدير، الذي أخبرها بأنه لم يتم طهي قطع الدجاج بالمطعم، دون التقدم باعتذار لها أو حتى التوقف عن تقديمها للزبائن؛ وأكدت الأم على انزعاجها حيال تعامل إدارة المطعم مع هذه المشكلة، وهول ما دفعها إلى مشاركة تفاصيل الموقف الذي تعرضت له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


وتقدم متحدث باسم سلسلة المطاعم باعتذار عن الموقف الذي تعرضت له هذه السيدة في أعقاب ذلك، مشيرًا إلى أنه بعد علم الإدارة بما حدث عُرض عليها استعادة ثمن الوجبة وأن تعيدها للفرع من أجل إجراء تحقيق في كيفية وقوع هذا الخطأ.

وأكد المتحدث كذلك أن سلامة الغذاء ذات أهمية قصوى بالنسبة لإدارة سلسلة المطاعم، مشيرًا إلى أنه يتم اتباع معايير صارمة لتجنب أي عيوب أو مشاكل يمكن أن تؤثر سلبًا على العملاء.
ابنتها كادت تختنق.. أم تعثر على أجزاء من كمامة واقية داخل وجبة سريعة.. شاهد
ابنتها كادت تختنق.. أم تعثر على أجزاء من كمامة واقية داخل وجبة سريعة.. شاهد
ابنتها كادت تختنق.. أم تعثر على أجزاء من كمامة واقية داخل وجبة سريعة.. شاهد
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